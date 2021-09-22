Недострой в Долинске стал площадкой для съемки самоубийства

20 сентября региональное следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела — на одном из объектов незавершенного строительства в Долинске обнаружено тело 12-летней девочки.

Недострой представляет из себя фундамент и установленные на нем металлоконструкции, находится в самом конце улицы Вилкова, недалеко от моста через речку Излучную. Когда-то решили возвести здесь жилой дом, но по каким-то причинам строительство застопорилось. Теперь уже и организации, осуществляющей строительство, не существует, а объект есть. Он стоит неогороженным уже лет семь, доступ к нему свободный. Несмотря на то, что неподалеку от этого недостроя находится школа-интернат для детей с нарушением слуха.

В социальных сетях стали появляться некоторые детали происшедшего. Дескать, девочка погибла не просто так, она решила напугать знакомого мальчика имитацией самоубийства. Но что-то пошло «не по сценарию» и ребенок погиб.

Как сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Долинского района, семья девочки на учете как находящаяся в опасном положении не стоит. Воспитанием ребенка занимались ее отец и бабушка. Мама находится в местах не столь отдаленных. Педагоги и одноклассники погибшей девочки отзываются о ней положительно. По словам детей, в тот роковой день на недостроенном объекте находились и другие ребята. Хотели снять видео, чтобы затем разместить в соцсетях. Думали все понарошку, а получилось по-настоящему.

В комиссии подчеркнули, что это пока всего лишь чьи-то слова, объективную картину происшедшего даст расследование всех обстоятельств органами следствия.

Из Южно-Сахалинска прибыли специалисты из регионального центра помощи семье и детям. Проведены встречи с педагогами, детьми, родительским комитетом. Во всех образовательных учреждениях района прошли тематические классные часы и родительские собрания на тему профилактики детского суицида и опасного влияния соцсетей на неокрепшее сознание несовершеннолетних.

В следственном управлении по Сахалинской области подчеркивают, что уголовное дело возбуждено по признакам халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) — ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации МО ГО «Долинский» своих обязанностей по обеспечению охраны строительного объекта и недопущению на него посторонних.

Для того, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП и дать им должную юридическую оценку, назначен ряд судебных экспертиз.

В сентябре 2014 года «Советский Сахалин» в статье «Трудный возраст» сообщил о двух случаях гибели несовершеннолетних. Один из них произошел в Невельске. 14-летний подросток, росший в благополучной семье, застрелился из отцовского охотничьего карабина. По версии следствия, причиной такого поступка могла стать ссора с любимой девочкой.

В конце августа того же года в областном центре, в квартире дома по улице Амурской нашли тело 11-летнего мальчика в петле из собачьего поводка. В этом случае, по версии следствия, мотивация была другой. Ребенок стал жертвой распространившегося в то время опасного явления под названием «собачий кайф». Когда человек сознательно придушивает себя, но не до смерти. Такая разновидность токсикомании. При этом происходящее фиксируется на видеокамеру, чтобы затем выложить записи в интернете и обсудить с «единомышленниками» на форумах.

Погибший мальчик дружил с ребятами из двора младше его по возрасту. Увлечение таким «хобби» было коллективным.

Владимир СЛАВИН.

P.S. Похороны погибшей девочки проходили сегодня. Погода плакала – лил дождь…

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