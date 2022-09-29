«Нефть и газ Сахалина 2022». В Южно-Сахалинске работает 26-й Дальневосточный энергетический форум

С 28 по 30 сентября представители федеральных и региональных органов власти, ведущих научных и технических организаций, а также топ-менеджеры отечественных и международных нефтегазовых компаний обсуждают стратегии трансформации и адаптации энергетической отрасли к новым вызовам.

Масштабное деловое событие открылось дискуссией с участием губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и главного исполнительного директора ООО «Сахалинская Энергия» Романа Дашкова. На корпоративном стенде оператора проекта «Сахалин-2» спикеры обсудили эффективное управление в государственном и корпоративном секторах через призму ESG-повестки.

Открывая дискуссию, Валерий Лимаренко подчеркнул, что тема ESG, объединяющая экологические, социальные и управленческие аспекты, в полной мере отражает ключевые приоритеты руководства региона. Он напомнил, что Сахалинская область во многом стала первопроходцем в проектах «зеленой» энергетики и нейтрализации углеродного следа.

С 1 сентября 2022 года в регионе стартовал климатический эксперимент, направленный на снижение выбросов парниковых газов. В области активно развиваются технологии энергосбережения, энергоэффективности. Это общемировой тренд, особенно в условиях глобального экономического кризиса. До конца 2025 года стоит задача полностью газифицировать регион, и она уже выполнена более чем на 50%.

– Это удобство прежде всего для наших граждан, экономия средств, огромный вклад в экологическую обстановку на островах. Все, что мы делаем, работает на интересы людей. И конечно, особое внимание уделяем взаимодействию с социально ответственным бизнесом и предпринимаем все необходимое, чтобы он развивался, – отметил губернатор.

По мнению главы оператора проекта «Сахалин-2», социальное ориентирование или осознанное отношение бизнеса к окружающему миру особенно актуально для крупных компаний, в том числе нефтегазового сектора. Они накопили огромный практический опыт и готовы применять его как для повышения собственной эффективности, так и в ходе совместных с государством проектов.

– На сегодняшний день на проекте «Сахалин-2» работает один из лучших профессиональных коллективов в России. Мы неоднократно подтверждали свою способность принимать своевременные и правильные решения в ограниченных условиях, что возможно только при наличии фундаментальных теоретических знаний и практического опыта, – отметил Роман Дашков.

В сотрудничестве с региональными властями компания реализует проект строительства Сахалинского нефтегазового индустриального парка, содействует развитию островной системы образования, ориентируя ее на подготовку конкурентоспособных специалистов на международном рынке труда.

Темы обеспечения кадрового суверенитета за счет повышения качества обучения островной молодежи, а также локализации сервисов на территории области прошли красной линией через всю дискуссию, сообщили в администрации области. Кроме ключевых спикеров в ней приняли участие представители сервисных компаний и региональных образовательных учреждений, в том числе студенты технического нефтегазового института СахГУ.

Виталий ШЕВЧЕНКО.