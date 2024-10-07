Нефтегазовые сервисы припарковали в Новоалександровске. Участники 28-го Дальневосточного энергетического форума открыли нефтегазовый индустриальный парк

Энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» – авторитетный конгресс специалистов нефтегазовой отрасли Дальнего Востока России и части Азиатско-Тихоокеанского региона – проходил в областной столице со 2 по 4 октября. После пленарного заседания (его оживлял телеведущий Сергей Брилёв) и заседаний первого дня делегаты и гости форума участвовали в открытии Сахалинского нефтегазового индустриального парка в областном центре. Новое городское предприятие уже ждёт арендаторов и готовит промышленные площадки для сервисных компаний, обслуживающих углеводородные проекты на острове.

К нефти и газу добавили туризм и бренды

В этом году организаторы сопроводили форум выставкой, развернутой на площади у Дома правительства и доступной самой широкой аудитории. Кроме того, в повестку конгрессной части – к стандартному обсуждению шельфовых проектов, технологий добычи и глубокой переработки углеводородов, логистики и трансформации рынков сбыта – вошли дискуссии о профессиональном становлении молодёжи, защите экологии, цифровизации социальной сферы и даже развитии промышленного туризма и продвижении бренда региона.

В мероприятиях форума участвовали первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, вице-президент «Газпромбанка» Олег Мельников, гендиректор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Валерий Гурьянов, завкафедрой технологии переработки нефти госуниверситета нефти и газа имени Губкина Владимир Капустин и другие эксперты.

Для большинства делегатов и журналистов первый день форума завершился на площадке, растянутой вдоль 2-й Хабаровской улицы в планировочном районе областной столицы Ново­александровск. Здесь, рядом с техникумом механизации, торжественно ввели в эксплуатацию первую очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка (СахНИП).

Парк даст тысячу рабочих мест

Основными задачами СахНИП правительство островного региона считает:

достижение технологической независимости и создание условий для локализации на Сахалине мощностей, обслуживающих нефтегазовые проекты;

сокращение времени на ремонт нефтегазового оборудования с трёх до одного месяца за счёт размещения сервисных компаний вблизи к заказчикам;

создание новых рабочих мест для жителей области.

По замыслу создателей, парк обеспечит Сахалину больше тысячи новых рабочих мест, из которых не меньше 40 % требуют высокой квалификации работника. Другим позитивным эффектом создания парка станет рост валового регионального продукта – за десять лет сахалинское правительство обещает увеличить его на 20 млрд руб.

Иностранцы ушли, рабочие места остались

Главными действующими лицами церемонии открытия СахНИП стали островной губернатор Валерий Лимаренко, генеральный директор ООО «Сахалинская Энергия» Роман Дашков, председатель областного правительства Алексей Белик и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Приветствуя участников и зрителей открытия, Валерий Лимаренко сказал, что три года назад понял необходимость перевода всех сервисных услуг, оказываемых недропользователям, на отечественные рельсы. Время показало правильность такого понимания, и теперь, когда иностранные компании покинули наш рынок или сократили присутствие на нём, сервисный сегмент нефтегазовой отрасли островной экономики занимают российские предприятия.

– Эти компании будут работать на территории индустриального парка, – обещал островной губернатор со сцены у главного здания СахНИП. – Он важен для всего региона: здесь будут разрабатывать технологии, которые можно применять не только в добыче углеводородов, но и в других сферах.

Мэр заметил радугу

Пока в нефтегазовом индустриальном парке СахНИП в полной готовности лишь большое здание – офисно-лабораторный комплекс, его площадь превышает 22 тысячи квадратных метров. В ближайшее время здесь разместится инженерный персонал и управленцы сервисных компаний.

Как уверяют структуры областного правительства, к просторной промышленной площадке уже подведены необходимые коммуникации, и сервисные компании ждут только возведения стен цехов для размещения оборудования. Площадка будет застраиваться очередями, площадь первой и второй очередей составит примерно 27 га.

От аэропорта областной столицы парк отделяют 17,5 км. Железнодорожные терминалы куда ближе – рельсы лежал всего в 2,3 километра.

Взяв слово, мэр города Сергей Надсадин признал, что индустриальный парк станет важным объектом Южно-Сахалинска.

– Поздравляю всех, – сказал глава островной столицы. И неожиданно обратил внимание присутствующих на небо, – смотрите, даже радуга появилась! Это хороший знак!

Радуга и вправду – как по заказу! – в момент открытия нефтегазового парка повисла над сопками.

Сервисная дюжина готова к новоселью

Глава островного правительства Алексей Белик уточнил: область ждёт в парке сервисные компании, и сегодня двенадцать из них уже создают здесь производственные помещения. Правительство поддержит их, чтобы предприятия создавали рабочие места и давали островному бюджету дополнительные доходы.

Пресс-служба минвостокразвития заверяет: проекту СахНИП доступны нулевые налоги на имущество и прибыль в первые пять лет, страховые взносы снижены до 7,6 %.

Арендаторами Сахалинского нефтегазового индустриального парка станут компании, которые будут ремонтировать трубопроводы без остановки процессов, восстанавливать газовые турбины, электродвигатели и генераторы, обслуживать трубы и прочие объекты под водой, перевозить крупногабаритные нестандартные грузы.

Генеральный директор компании «Сахалинская Энергия» Роман Дашков поблагодарил губернатора Валерия Лимаренко и власти Южно-Сахалинска за слаженную работу. И обещал заниматься развитием парка, а для этого сосредоточить здесь производственные мощности. Осмотрев офисное здание, Дашков и генеральный директор областной корпорации развития Андрей Медведев подписали символический меморандум о намерении заключить аренду.

Сергей Макаров.

Что такое индустриальный парк в Южно-Сахалинске?