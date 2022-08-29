Нефтяная качалка… на проспекте. Необычные арт-объекты украсят Южно-Сахалинск ко Дню города

В областной столице продолжается активная подготовка к празднованию 140-летия Южно-Сахалинска. К этой дате Коммунистический проспект украсят панно с видами города, а также живописные макеты главных природных достопримечательностей региона.

Так, специалисты городского парка уже несколько недель занимаются сборкой металлических конструкций в виде кубов и штендеров. На них будут размещены изображения знаковых и узнаваемых мест Южно-Сахалинска – в современности и в прошлые годы. Около сотни этих необычных панно образуют своеобразную галерею от площади Славы до площади Ленина.

К этой работе также подключились педагоги детской художественной школы Южно-Сахалинска. Сейчас мастера выполняют роспись нескольких макетов основных достопримечательностей города и области — это мыс Великан, скалы Три Брата, Клоковский водопад, останец Лягушка, здание музейно-мемориального комплекса «Победа» и другие. Также будут представлены макеты в виде нефтяной качалки и сивучей на брекватере.

– Всего за три дня слаженной работы 14 преподавателей художественной школы уже успели выполнить достаточно большой объем. Начали мы с нанесения контуров будущих природных и не только объектов, выпилили, загрунтовали. Так как объекты будут стоять на улице, для росписи используем фасадные краски, художественный акрил, чтобы придать больше объема и теней, ну и колеры, – рассказала директор детской художественной школы Южно-Сахалинска Марина Кондаурова.

Эти макеты планируется установить на площадке перед зданием правительства Сахалинской области. Таким образом, все желающие смогут не только побывать на виртуальной экскурсии по главным достопримечательностям острова, но и сделать красивые фотографии на их фоне.

Программа мероприятий Дня города и актуальные новости о предстоящем праздновании юбилея островной столицы опубликованы в специальном разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.