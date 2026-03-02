Неизвестный герой на аэролодке успешно эвакуировал рыбаков с оторванной льдины

Припай на юге Сахалина не отличается надежностью, поэтому время от времени при волнении моря ледовые поля откалываются от более прочной прибрежной ледовой кромки, и рыболовы-любители, рассчитывающие наловить зубаря, отправляются в плавание.

В минувшее воскресенье по такому сценарию развивались события в черте села Лесное Корсаковского района. На льдине оказались 52 человека.

Тревожный сигнал поступил в систему МЧС и сотрудники поисково-спасательного отряда имени В. Полякова выдвинулись к месту происшествия, со всем необходимым оборудованием для проведения полноценной спасательной операции.

Каково же было их удивление, когда, по прибытию в Лесное выяснилось, что спасать-то уже и некого. Людей выручил такой же рыболов-любитель (по некоторым данным его зовут Максим), который имел в своем распоряжении подходящее плавсредство. Очевидцы в соцсетях делятся видео, на котором видно, что людей вместе со скарбом переправляет на берег аэролодка, предположительно «Север». Это детище красноярского амфибийного завода грузоподъемностью до полутора тонн и вместимостью до 8 пассажиров. Такая лодка отличается от «Хивуса» МЧС принцип ом своего действия: она не приподнимается над поверхностью благодаря воздушной подушке, а скользит по ней как это делают аэросани. На одном из видео запечатлен момент перевозки через трещину вездехода.

В региональном управлении МЧС рассказали, что сахалинцы, попадая в такого рода передряги, стараются протянуть руку помощи «собратьям по несчастью», причем делают это бескорыстно. Вот и в этом случае владелец «Севера» явно не гонится за славой, и на расспросы отвечает, что просто помог людям, и ему за это ничего не надо.

Между тем в Сахалинской области уже сложилась система взаимодействия властей с добровольными помощниками при спасении людей в подобных ситуациях.

— Администрация района заключает контракты со спасателями-добровольцами, — рассказывает начальник отдела ГО и ЧС администрации Долинского района Андрей Панченко. — У нас уже сформировалась команда из пяти человек, они прошли курсы и получили удостоверения спасателей. В их распоряжении есть моторная лодка и снегоход. При проведении эвакуации со льда они первыми приступают к спасательной операции и, тем самым, здорово помогают профессиональным спасателям-поляковцам и инспекторам ГИМС, — говорит Андрей Панченко.

Вот только экстремальной ситуации в Лесном бы не случилось, прислушайся рыболовы-любители к предупреждениям синоптиков Сахалингидромета и регионального управления МЧС. На 1 марта прогноз по состоянию ледового припая был явно неблагоприятным: в заливе Мордвинова из-за приливо-отливных явлений и отбойного ветра ожидались взлом и отрыв припая.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

