Немцев бьём отлично. Письма с передовой

Редакция получила письмо фронтовика Поповичева, адресованное майору Маркову, работающему в Сахалинском областном военкомате. Ниже мы публикуем его:

«Здравствуйте, товарищ майор! Разрешите передать вам боевой привет и пожелать наилучших успехов в жизни и работе. Немцев бить мы научились отлично, нам приходилось участвовать во многих операциях, и везде результаты получались неплохие. Много раз немцы пытались задержать наше продвижение, но всегда мы срывали их планы. Многие из моих фронтовых товарищей получили благодарность от великого вождя товарища Сталина, многие награждены правительственными наградами. За все операции я лично получил три награды: ордена Красной Звезды, Славы и медаль «За боевые заслуги».

Прошу вас передать боевой привет всем работникам облвоенкомата, а также всем рабочим, служащим, колхозникам, шахтёрам, рыбакам и лесорубам Сахалина. На этом до свидания, крепко жму вашу руку.

Фронтовик, старший сержант ПОПОВИЧЕВ».

В этот день 80 лет назад

8 апреля войска 3-го Белорусского фронта начали штурм города и крепости Кёнигсберг с двух сторон. За день ожесточённых боёв был прорван внешний обвод крепостных позиций и заняты 15 городских кварталов и порт.

Войска 2-го Украинского фронта, взяв Братиславу, продолжали наступление, форсировали реки Морава и Дунай, освободили около 20 населённых пунктов.

Войска 3-го Украинского фронта вели уличные бои в Вене, захватили арсенал и два вокзала. На территории Австрии заняты два города и около 100 населённых пунктов.

Население Австрии радушно встречает бойцов Красной Армии, приветствует их как своих освободителей от немецко-фашистского ига.

За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и самоходных орудий. Сбито 38 самолётов противника. 50 самолётов уничтожено на аэродромах в районах Кёнигсберга и Пиллау.

Тыл – фронту

8 апреля «Советский Сахалин» вышел с целевой страницей под шапкой «Четвёртой военной весне – достойную встречу! Перенимайте опыт мастеров высокого урожая!». Передовики сельского хозяйства в своих материалах обменялись опытом работы, вскрыли недостатки в подготовке к севу и обязались их немедленно устранить.

Завершает подготовку к весенне-летней путине рыбозавод «Моссия» Широкопадинского района. Многие работники и работницы не уходят из цехов, пока не выполнят полторы – две нормы. Ставные невода и селёдочные сети хорошо отремонтированы и проконсервированы. В море спущен первый дрифтер, он совершил пробный рейс. Готовы ещё четыре дрифтера.

Горняки шахты «Арково» упорно отстаивают первенство в социалистическом соревновании за достойную встречу 20-летия советизации Северного Сахалина. План добычи угля постоянно перевыполняется. Впереди идут смена горного мастера т. Гой, бригада т. Григорьева (горный мастер т. Михальчук), смена горного мастера т. Симоненко.

Коммунисты Най-Найской судоверфи занимают ведущее место на производстве. Начальник судостроительного цеха член ВКП(б) т. Коюгоров обеспечил выполнение мартовского плана судостроения. Почти в полтора раза перевыполнил задание цех лесопиления, возглавляемый т. Демочкиным. По-стахановски трудились в марте и другие цеха. Тон задавали коммунисты тт. Батурин, Спирин, Денисов, Фендриков, секретарь комсомольской организации судоверфи т. Кузнецов – они выработали по две производственные нормы.

756 телят

вырастила за годы войны стахановка Мария Кравчук из совхоза «Красная Тымь».