Необычный арт-объект украсил преображённую улицу Калинина в Аниве

Это постамент из черного гранита, где размещены стилизованная карта райцентра и надпись: «Река, подковой изгибаясь, на счастье город обнимает».

Новинка сразу же привлекла внимание горожан простотой и гениальностью идеи: ведь Анива – единственный городок на Сахалине, который находится внутри излучины реки, как в подкове. А подкова, как известно, символ удачи, благополучия и счастья.

Эту идею выдвинули члены инициативной группы «Тропа», им подсобила нейросеть.

Как рассказал местный краевед Сергей Макеев, задумку невольно предвосхитил самобытный поэт Олег Баламутин, написавший такие строки:

Поумаявшись в дороге, речка будто здесь заснула.

Видно, норова шального не осталось у реки.

Круто выгнувшись подковой, она город обогнула, —

«Обняла его на счастье!» – утверждают старики.

Постамент органично дополняет QR-код, где размещён клип на песню об Аниве «Город с видом на море». Стихи написала Юлия Дацковская, музыку– Сергей Тузов, исполняет её Анна Гайдаева.

Ещё раньше на улице Калинина, к радости горожан, появилась прогулочная дорожка вдоль старицы «Байкал». Это настоящее арт-пространство со смотровыми площадками, скамейками и с металлической фигурой красивой птицы. Теперь никто не сомневается, что это цапля, один из живых символов Анивы. Колония серой цапли появилась на окраине райцентра 10 лет назад, теперь каждое лето можно видеть не только серых, но и белых цапель, а иногда даже залетных колпиц.

Статью в научном журнале об этой колонии написала не профессиональный орнитолог, а просто любитель птиц педагог Кристина Тарасенко, и теперь множество фотолюбителей охотятся за кадрами с этими эффектными птицами. Удачные снимки одного из таких любителей Леонида Астапчика использованы на стенде возле фигуры цапли, тексты составлены членами «Тропы». Дизайн создала директор народного музея Оксана Тузова.

Стенд сделан с учётом основных принципов интерпретации природного наследия – птица как будто обращается к человеку и предлагает дружбу. На QR-коде размещена более подробная информация с массой фотографий.

Можно сказать, у Анивы теперь два неотъемлемых брэнда.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено анивской администрацией.