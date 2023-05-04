Необыкновенная радость заслонила собой все! День Победы в воспоминаниях современника

Южносахалинец Юрий Чернышев, чье детство пришлось на военные годы, поделился с «Советским Сахалином» своими воспоминаниями той далекой поры. Юрий Иванович – личность в Сахалинской области и за ее пределами известная. Ровно полвека жизни посвятил работе в адвокатуре.

На Сахалин попал по переводу в 1966 году, сначала работал в следствии милиции, затем в прокуратуре и адвокатуре. Несмотря на солидный возраст, завершил карьеру адвоката два года назад.

Являлся официальным представителем федерального Союза адвокатов России в Сахалинской области и членом Гильдии адвокатов России. Общий сахалинский стаж Юрия Чернышева составляет 65 лет.

О себе и о семье

Я родился в декабре 1936 года в селе Ильинском Кабанского района Бурятской АССР. Мне навсегда запомнилось начало войны, но еще лучше – день Победы!

Встретил войну в Якутске. Мне тогда было 5 лет. Я в семье самый младший. У меня три сестры, старшая Тамара – медик. Она всю жизнь проработала в медицине, по всей стране, в самых далеких уголках, а в годы войны, можно сказать, стала второй мамой.

Средняя сестра Галина. Она начала трудовой путь с матроса на Дунае, завершила капитаном легендарного парохода «Комсомолец» на Байкале. Единственная женщина-капитан в истории Байкала! Третья сестра Валентина, о ней знаю, что вышла замуж и уехала на материк, муж служил начальником свердловского аэроклуба.

Мама тянула нас всех. Отец был участником гражданской войны, служил начальником милиции в Забайкалье, подробностей его судьбы не знаю.

Его звали Иван Савельевич, маму – Ираида Абросимовна. Она происхождением из семьи польских ссыльных в Забайкалье. У нее было два класса церковно-приходской школы, никакой специальности не имела. Подрабатывала, где только было возможно до последнего часа, чтобы прокормить семью.

Как меня занесло в Якутск? Вся география нашей семьи в то время: Иркутск как место постоянного жительства и Якутск – по месту работы Тамары.

Предвоенное, тем более военное время сытым не назовешь. На всю жизнь запомнилось, как однажды мама пришла с работы, принесла с собой кусочек хлеба толщиной в два детских пальчика, политый постным маслом. Вкус этого хлеба помню до сих пор…

Старшая сестра работала медиком на пароходе, водившем караваны барж по Лене. Мама попросила, чтобы меня пристроили поближе к старшей сестре Тамаре, на этот буксир, чтобы подкормить.

Я очень благодарен Тамаре, посвятившей себя нам целиком. После войны она работала медиком в Якутии, Иркутской области, в Бурятии. Осталась одинокой. Жила с мамой в Иркутске. В начале 2000-х они умерли, одна за другой. Светлая им память!

Война. День первый… день последний

В первые же часы войны вступили в бой около тысячи якутян, проходивших службу в РККА. Первый призыв из Якутии состоялся в июле 1941 года, а всего в течение года было призвано более 17 тыс. якутян в возрасте от 18 до 50 лет.

Единственное мое воспоминание о начале войны: по улице Якутска молча движется колонна…

И я, и все, кто смотрел ей вслед, знали, что мужчины уходят на фронт. Запомнилось ощущение большой общей беды, вот и все… Тогда ведь и дети, и взрослые жили с пониманием, что идет вой­на. У многих родные погибли на фронте, кто-то вернулся покалеченным. Ну а те, кто оставался в тылу, работали и жили, отдавая все для фронта и для победы. Как и во всей стране.

Помню эпизод: когда была прорвана блокада Ленинграда, на пароходе эвакуировали семьи ленинградцев. Помню, я делился с ребятней продуктами. На пароходе впервые познакомился с продуктами «второго фронта» – так называли американские товары, поступавшие по ленд-лизу. На судне по тем временам было хорошее снабжение: сгущенное молоко, меланж – яичный порошок, колбаса в консервных банках, тушенка, сушеные овощи – американское все. Это было как в сказке!

Каким запомнился День Победы? Караван барж с колесным буксиром-пароходом, на котором работала Тамара, зазимовал на Лене, в Тикси. Это поселок в устье реки, его называют морскими воротами Якутии. Караван то ли должен был пройти в море Лаптевых, то ли наоборот возвращался из моря в реку, но застрял во льдах. Вынужденно зимовал. Чтобы его не раздавило, команды обкалывали лед.

Весть о Победе, такой долгожданной и выстраданной, всколыхнула весь поселок. Откуда-то по улицам разлилась музыка, ближе к центру стали собираться люди со всех концов, многие размахивали красными флагами… Я, помню, буквально ошалел от радости и бежал, не чуя ног, по льду к этому каравану. Бегу и ору:

– Кончай работу, Победаааа!

Там было много людей – команда парохода, те, кто обслуживал баржи. Но вот как меня встретили, какие-то другие детали, не помню. Ведь огромная, необыкновенная радость заслонила собой все, и мелочи просто потеряли всякое значение!

Вместо послесловия

Цепкая память Юрия Ивановича донесла с той далекой поры малоизвестное слово – богхед. Так называли груз, который перевозили на тех самых баржах речники по реке Лене. На вид – уголь. Но при этом очень легкий и маслянистый на ощупь. Что это за груз и откуда такое название?

– Перед зимовкой в устье Лены, помню, мы выходили с баржами в море Лаптевых, плыли куда-то далеко, к поселку на морском побережье и возвращались в Тикси уже гружеными. Похоже, техническое сырье, очень важное, но для чего – неизвестно, – рассказал Юрий Чернышев.

Бензин из угля

Память Юрия Ивановича не подвела. Действительно, есть такое слово, и с ним связана интересная история. Так называют особенный вид ископаемого – водорослевый уголь. Месторождение богхеда в конце XIX века обнаружил геолог А. Л. Чекановский в нижнем течении реки Оленек в Якутии.

В предвоенное время в СССР провели лабораторные исследования и убедились, что это сырье подходит для получения жидкого топлива – бензина, соляры, керосина. В военный период стране очень нужны были любые резервы жидкого топлива, поэтому было принято решение о проектировании и строительстве в Тикси завода по получению этих фракций из водорослевого угля.

Несмотря на сложности военного времени, завод построили. Правда, впоследствии выяснилось, что получаемое жидкое топливо выходит чересчур дорогим, гораздо дешевле доставлять готовые бензин и соляру в ту же Якутию из других мест. Проект не получил продолжения.

О начале войны в Якутии

Летом катастрофически не хватало пароходов. Призывников по Лене перевозили до Усть-Кута, затем по Ангаре до Иркутска. Зимой же везли на машинах в пятидесятиградусные морозы. На сборных пунктах они проходили полуторамесячное обучение, после чего направлялись на самые горячие фронты: под Москву, Сталинград, Ленинград. Первую партию мобилизованных на пароходе «Ленин» отправили в начале июля 1941-го.

О важности работы речников на Лене

В годы войны на восточный район Северного морского пути легла главная тяжесть арктических перевозок. Через него проходило снабжение всего северо-востока страны продовольствием, горючим, промышленной продукцией, товарами широкого потребления.

Ярослав САФОНОВ.