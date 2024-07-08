Необыкновенный оползень угрожает стройкам на «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске

Движение грунта на проблемном горном склоне продолжается и составляет 15 – 20 сантиметров в сутки. Скорость во многом зависит от погоды. Такая «движуха» может приостановить строительный процесс в пределах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

– По моим оценкам, трещина на дорожном полотне и на самом склоне постепенно становится заметно шире. По некоторым признакам видно, что мы имеем дело с нестандартным оползнем, – говорит директор сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский. – Чаще происходит так: из-за осадков обводняются рыхлые грунты, после чего сползают вниз по склону. В этом же случае «работают» трещины в скалистом грунте. Этот процесс в любой момент может выдать «сюрпризы», добавить скорости оползневым массам на одном или другом участке…

Может ли справиться с оползнем имеющееся ограждение вдоль проблемного участка автодороги, расположенное ниже по склону? Есть сомнения. Это габионное ограждение, которое было создано осенью 2022 года. До поры оно выполняло свои функции, но теперь, с развитием строек поблизости, уже не справляется. Если говорить очень упрощённо, при обводнении грунтов оно может само поползти вниз вместе с оползневыми массами.

Вывод один: после окончания изыскательских работ необходимо, не затягивая по времени, приступать к возведению более мощных инженерных защитных сооружений.

Строительные работы приостановлены

На днях на проблемном участке автодороги прошло экстренное совещание под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

По его итогам региональный минтранс поручил специалистам управления «Сахалинавтодор» оградить поврежденный участок дороги и выставить посты геодезического контроля. Наружное обследование и мониторинг с применением дрона призваны уточнить причины оползневого процесса.

– По результатам обследования будут приняты решения по организации мероприятий, направленных на предупреждение рисков схода селя на этом участке, – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

Принято принципиально важное решение: строительные работы на расположенных поблизости объектах приостановлены. Полноценное экспертное заключение должно быть готово 15 июля. Следующий этап – составление плана мероприятий по устранению разлома грунта. Затем к работе приступят дорожные службы.

Из истории вопроса

В ноябре 2018 года региональные власти сообщили о завершении капремонта дороги, ведущей к средней станции СТК «Горный воздух». На эти цели было направлено 320 млн рублей из областного бюджета. Работы начались в мае и к ноябрю на участке протяжённостью 2,4 км вместо старой грунтовой дороги была проложена двухполосная дорога с асфальтовым покрытием. Здесь были обустроены тротуары, бордюры, заработало освещение.

В сентябре 2022 года из-за мощных дождей участок этой автодороги был разрушен и потребовал ремонта, включающего устройство дождеприёмных колодцев, земляного полотна и дорожной одежды, а также установку знаков и нанесение разметки.

На сей раз разрушение дорожного полотна началось в конце июня. По предварительным оценкам экспертов, причиной могло послужить обводнение грунтов из-за дождливой погоды. На взгляд Юрия Генсиоровского, усугубляет ситуацию ещё и почти полное отсутствие там леса. Часть его погубили ветровалы прошлых лет, а часть была снесена в ходе строительства.

Владимир СЛАВИН.