Необыкновенный оркестр. Сахалинские дачи облюбовали цикады

В редакцию «Советского Сахалина» обратилась жительница областного центра, чей дачный участок расположен в Холмском районе. Женщина продемонстрировала крупное крылатое насекомое, на спинке которого был рисунок, похожий на иероглиф.

Эта огромная «муха» вместе с сородичами облюбовала солнечную сторону крыши дачного дома. Насекомые громко стрекочут в светлое время суток, когда тепло и безветренно. Кто же они такие?

По словам старшего научного сотрудника естественнонаучного отдела областного краеведческого музея Александра Вертянкина, концерты устраивает певчая цикада. Ее название по-латыни звучит как тибицен бихаматус. Она считается самой крупной среди сородичей, обитающих на Дальнем Востоке. В данном случае длина тела от «носа» до кончиков крыльев составила пять сантиметров.

Всего на юге российского Дальнего Востока ученые насчитывают шесть видов певчих цикад, три из которых встречаются на территории Сахалинской области.

У цикад музыкальные способности демонстрируют самцы. Стрекотом они привлекают самок. Обычно концерты происходят в жаркое время, когда насекомые подзаряжаются солнечной энергией.

Некоторые исследователи сравнивают цикад с живыми музыкальными инструментами. Для того, чтобы извлекать громкие звуки, насекомое использует цимбалы – спе­циальные звуковые мембраны на брюшке. Они при­водятся в дей­ствие сокра­щением мышц: насекомое набирает побольше воздуха в брюшко и с силой выталкивает его через мембраны. Цикады считаются самыми громкими среди всех насекомых, способных издавать звуки. Питаются они соком древесных растений, добывают его, прокалывая кору хоботками.

Самки откладывают яйца также под кору. Личинки на ранней стадии развития питаются соком из стеблей растений, а затем переходят на подземный образ жизни и добывают сок из корней. По данным науки, личинки отдельных видов цикад могут жить таким образом до 17 лет, после чего переходят во взрослую стадию развития, превращаются в крылатых поющих насекомых.

Владимир СЛАВИН.

Фото автора.