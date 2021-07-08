Неотъемлемая часть территории России. Москва жестко отвечает на реакцию Японии на развитие Россией Курильских островов

Россия жестко отвечает на поведение Японии, которая постоянно нервно реагирует на развитие Россией южной части Курильских островов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 8 июля в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Министр отметил, что переговорам между Москвой и Токио по мирному договору не помогает постоянная нервная реакция японцев на то, что Россия развивает Курильские острова. «Либо проводим там какие-то учения, либо укрепляем обороноспособность этого нашего рубежа, либо посещает кто-то из российского правительства один из четырех или все сразу острова. Нам это [реакция Японии] непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это неотъемлемая часть территории РФ, которая вошла в состав нашей страны по итогам второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в Уставе ООН есть статья 107, где сказано, что все, что решено по итогам второй мировой войны державами-победительницами, пересмотру не подлежит. «Япония, когда вступала в ООН, этот Устав ратифицировала», – добавил он.

По его словам, России необходимо активнее заниматься островами. «Сейчас планируется, как я понимаю, строительство аэропорта на Итурупе или Кунашире, чтобы он был международным аэропортом, и я слышал, что для школьников Южно-Курильского района хотят сделать специальные льготные квоты для поступления в федеральные высшие учебные заведения».

«Разрабатывается специальная федеральная целевая программа – Социально-экономическое развитие Курильских островов», – пояснил министр. Лавров подчеркнул, что Россия не стесняется обсуждать исторические факты.

«Главное, чтобы эти исторические факты не использовались, чтобы затягивать решение проблем, которые реально создаются, в том числе для нашей безопасности», – заключил глава МИД РФ.

(ТАСС).