Непогода атаковала Южно-Сахалинск. Островная столица приняла на себя основной удар стихии в ночь с 31 августа на 1 сентября

За три часа на город пролилось 104 миллиметра осадков при месячной норме 102. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Из берегов вышли реки Рогатка, Сусуя, ручьи Пригородный и Безымянный. Непростая ситуация сложилась во Владимировке, где расположен частный сектор.

По тревоге поднялись все экстренные службы.

Мэр Сергей Надсадин выехал инспектировать город. Сразу же было решено перенести школьные линейки и занятия. Начало учебного года сдвинулось на 4 сентября. Для жителей подтопленных домов развернули пункт временного размещения «Ласточка» – там разместились 36 человек, в том числе 16 детей. В ДК «Родина» заработал штаб, куда жители могли обращаться, чтобы зафиксировать ущерб имуществу, а также за оказанием экстренной помощи.

Сильнее всего пострадали улицы Тихоокеанская, Горького и Комсомольская. Кое-где повредило асфальт. Подтопленными оказались набережная реки Рогатка на ул. Сахалинской, территория городского парка, в частности, стадион Космос.

Сложная ситуация развилась на улице Карьерной в северной части областной столицы – протекающая там Уюновка поменяла русло, подтопила дворы и дорогу. Туда максимально мобилизовали все силы спасателей. К ним на подмогу прибыла тяжелая техника завода им. Федотова. Работы продолжались до вечера 1 сентября, водоём вернули в русло, угроза миновала.

Бригады сосредоточились на уборке не только центральных улиц, подчеркнул начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, люди и спецтехника стали работать в разных частях города, в частном секторе, в планировочных районах. Очищали русла от нанесённого мусора, смотрели, в каком состоянии колодцы на дорогах и пр.

Общественный транспорт работал без перебоев. Для маршрута № 22, который проходит возле садоводческих товариществ, отсыпали проблемный участок дороги.

К дорожникам присоединились добровольцы – более тысячи южносахалинцев приняли участие в субботнике в городском парке, где были намечены мероприятия к празднованию Дня города.

С 1 сентября начались первые выплаты пострадавшим.

Когда острота ситуации спала и вода стала убывать, Сергей Надсадин совместно с председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом и министром социальной защиты Ольгой Орловой побывали в пункте временного размещения. Большинство из обратившихся туда – жители частного сектора. Там люди обеспечены всем необходимым для проживания. Поскольку многие, в том числе и семьи со школьниками, лишились имущества, глава города поручил оказать им всем незамедлительную помощь в приобретении необходимой одежды, школьных принадлежностей, привезти на праздничные линейки.

Работа с каждой семьёй ведётся индивидуально, учитываются нужды пострадавших. Так, для одной из семей, в которой воспитывается маленький ребенок, приобретут детскую коляску взамен пришедшей в негодность.

Как пояснил Алексей Белик, по мере ухода воды будут организованы работы по восстановлению домов. Пострадавшие получают выплаты на первоочередные нужды по линии города, материальная помощь составляет 20 тысяч на человека, но не более 100 тысяч на семью. Также предусмотрены выплаты по линии области.

Выплаты уже ведутся, продолжается сбор заявлений. Все вопросы о выплатах можно задать по телефонам: 300-714, 300-720.

Кроме того, организована помощь в транспортировке домашних животных с подтопленных участков.

Мэр держит ситуацию на личном контроле.

– Система отработана. Мы оперативно приводим в порядок город. И, безусловно, одна из первоочередных задач – это помощь пострадавшим, – подчеркнул Сергей Надсадин. – Люди обращаются за помощью в откачке воды, просушке вещей. Ни один из сигналов не останется без внимания.

Владимир ПАВЛОВ.

На заметку

Для горожан, которые нуждаются в размещении в связи с подтоплением домов, открыта горячая линия, телефон 72-30-20. Доставка до пункта временного размещения будет обеспечена.

Дополнительные пункты приёма граждан, чьи дома пострадали после стихии, открыты на базе управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска по адресу: ул. Вокзальная, 71а, каб. № 107, ул. Комсомольская, 169, каб. № 9.