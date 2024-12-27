Непогода парализовало движение транспорта в северной и центральной частях Сахалина

С 27 декабря остановилось движение на участке дороги в Тымовском районе – это отрезок трассы с севера на юг Сахалина протяженностью 140 км ( с 436 по 576 км).

Накануне, с 26 декабря, прекратился проезд на участках транссахалинской магистрали Поронайском и Долинском районах, а также на части трассы на западном побережье острова – в Холмском и Томаринском районах, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Не ходят автобусы, соединяющие ЮжноСахалинск с районами центральной и северной части острова.

Власти просят население без необходимости не покидать пределы населённых пунктов и не пользоваться личным транспортом. Кого-то может выручить железная дорога – поезда ходят по расписанию.

Подобное испытание на прочность происходит второй раз. Первый раз был в прошлый уик-энд. С 22 декабря из-за метели перекрывали участки дороги в Углегорском и Долинском районах, останавливалось автобусное сообщение. Так же без сбоев работала железная дорога.

Для безопасности школьников и педагогов образовательные учреждения в Углегорском, Томаринском, Тымовском, Холмском, Макаровском и Александровск-Сахалинском районах перевели на дистанционное обучение. В Углегорске успели провести торжественное открытие ёлки на центральной площади города. А в Шахтёрске мероприятие было намечено на 27 декабря, но его пришлось отменить. Дороги на территории района заметены, между райцентром и населёнными пунктами не ходит общественный транспорт. Даже Деду Морозу со Снегурочкой такие преграды не под силу.

Владимир ПАВЛОВ.