Непогода «перенесла» на неделю открытие ярмарки «Весна-2025» в Южно-Сахалинске

Главное аграрно-ярмарочное событие области нынешнего сезона произойдет 31 мая. В региональном минсельхозе сообщили, что место и время те же, что были объявлены ранее: верхняя ярмарочная площадь на улице Горнолыжной, юго-восточнее стадиона «Спартак», с 9 до 17 часов. К месту проведения горожан бесплатно доставят автобусы с площади Победы.

Помимо широкого ассортимента продукции местных производителей, саженцев и рассады, элитных сортов картофеля, инструментария и материалов для дачников-огородников, а также разнообразных кулинарных вкусностей, посетителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

Что с погодой? В Сахалингидромете проинформировали, что через Сахалин один за другим проходят атмосферные фронты с пониженным давлением. Они поступают из Хабаровского и Приморского краев, несут с собой прохладную, дождливую погоду, которая может меняться по нескольку раз в день. В конце недели будет совсем не жарко: в ночь на пятницу 23 мая, например, в областном центре столбики термометров опустятся до 1 – 3 градусов с плюсом, а днем до 10 – 12 градусов…

Словом, обыкновенная сахалинская весна с погодными чудачествами и капризами!

Семён РЕЧКИН.

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