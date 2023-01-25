Непогода прервала движение автотранспорта по дорогам Сахалина

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям с начала нынешних суток 25 января закрыт проезд по автодороге от Огоньков (Анивский район) до Холмска – на проезжей части заносы и отсутствует видимость.

Как сообщили в анивской администрации, для невольных пленников развернули пункт обогрева в Доме культуры села Огоньки.

Практически нет движения по западному побережью Сахалина – от Невельска до Бошняково в Углегорском районе. Прервано автобусное сообщение Углегорска и Шахтерска с областным центром – проезда нет на участках дороги Айнское – Арсеньевка –Ильинское, и Макаров – Долинск.

Аналогичная ситуация на севере Сахалина – не ходят автобусы по маршрутам Ноглики – Оха, Оха – Москальво и Оха– Восточное.

Из-за погоды 25 января на дистанционное обучение перевели всех учащихся Ногликского района, а так же учеников начальных классов в Охинском, Макаровском, Холмском и Углегорском районах.

Непогода, по прогнозам синоптиков, будет оказывать влияние на жизнедеятельность юга и севера Сахалина до вечера 26 января. В южной части острова порывы ветра могут достигать ураганных значений, в северной будет ощутимо мести.

Похожая картина на Курилах. Особенно сильно погода разойдется в южной части гряды – там ожидают сильный ветер (25-30 м/с), а днем ураган – 33-35 м/с.

Антон Смоляков.