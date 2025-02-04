Непогода снова остановила автобусы между городами

С 18:30 4 февраля прекратилось движение общественного транспорта на участке федеральной трассы от с. Стародубское до с. Взморье.

Приостановлены междугородние маршруты между областным центром и районами северной и центральной части Сахалина.

Как сообщили в региональном минтрансе, остановлено движение автобусов:

502 Южно-Сахалинск — Поронайск; 504 Южно-Сахалинск -Александровск-Сахалинский;507 Южно-Сахалинск — Смирных; 509 Южно-Сахалинск — Вахрушев;

510 Южно-Сахалинск — Макаров;

523 Южно-Сахалинск — Углегорск;

525 Южно-Сахалинск — Красногорск; 527 Южно-Сахалинск — Шахтерск.

Пригородные поезда ходят по расписанию.