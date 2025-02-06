Непогода все ещё не даёт выйти на линию междугородним автобусам

Циклон покинул южную часть Сахалина и сдвинулся на север. Поэтому на юге с 6 февраля открывают движение на дорогах. Правда, до сих пор не возобновляют работу междугородние маршруты между Южно-Сахалинском и северными и центральными районами: сохраняются ограничения для общественного транспорта на участке трассы от села Старорусского до Долинска, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Проезд на личном транспорте там разрешён.

Возобновлено движение только междугородних автобусов на маршруте Александровск-Сахалинский – Тымовское: дорогу между двумя райцентрами закрывали на время метели.

С первой половины дня начали работу пригородные маршруты между Южно-Сахалинском, сёлами Синегорск и Старорусское. Сняты ограничения для всех видов транспорта на участке северо-западного объезда областного центра.

Согласно прогнозу, в северной части Сахалина, особенно на восточном побережье, 6 февраля ждали сильный снег и метель с порывами ветра до 20-25 м/с на побережье.

Поэтому с вечера 5 февраля решено было ограничить движение всех видов транспорта между станцией Северная Хандаса и селом Ныш ( 436 – 572 км трассы Южно-Сахалинск-Оха). На время ненастья дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы. На федеральных автодорогах задействовали 91 единицу техники, на региональных и межрайонных – 109, на местных – 421. На железной дороге на борьбу с заносами выставили 24 снегоочистителя и порядка 100 работников. Стальная магистраль работала практически без перебоев (отменялись на время некоторые пригородные поезда) и становилась для некоторых палочкой-выручалочкой.

Владимир ПАВЛОВ.

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