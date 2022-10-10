Неповторимый поединок. В Южно-Сахалинске прошел третий турнир по армейскому рукопашному бою

Для участия в соревновании, посвященном памяти Героя России майора Центра специального назначения ФСБ Виктора Дудкина, приехали команды из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Иркутской области. Сахалинскую область представляли команды региональной федерации армейского рукопашного боя и федерации панкратиона. В борьбе за чемпионские титулы и пояса сошлись сильнейшие спортсмены разных возрастных групп. Всего участвовали в турнире около 150 человек.

9 октября в учебно-тренировочном центре «Восток» прошли предварительные поединки. В предвкушении зрелищных боев собрались зрители и фанаты этого спорта.

Ведущий представил судейскую бригаду. Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Виктор Зыкин из Приморского края. Заместитель главного судьи – Евгений Пряхин, судья первой категории. Кроме того, выступления участников оценивали боковые судьи и рефери на ковре.

В предварительных сражениях сборная Сахалинской области завоевала только второе место в общекомандном зачете в возрастной категории 10 – 13 лет. Кстати, самый молодой член команды – Артем Кисленко. Ему всего девять лет, но за его плечами уже много побед в соревнованиях по рукопашному бою.

10 октября в поединках сошлись сильнейшие. На ковер одна за другой выходили пары мастеров армейского рукопашного боя. Ребята помладше удивляли своей подвижностью и гибкостью. Борцы постарше брали напористостью, точностью ударов и мастерством техники: эффектные броски, эмоциональные всплески… При этом каждый поединок – как отдельное произведение со своим стилем и неповторимым сценарием. Ведь у армейского рукопашного боя много тонкостей и правил: можно победить, например, выгнав противника за пределы поля.

Заняв в отборочном туре второе место, сахалинская команда, к сожалению, в финале не получила призовых мест.

– Ребятам не хватило опыта, – рассказал Евгений Пряхин. – Приезжие команды выступили очень достойно. В отличие от наших ребят они ранее уже принимали участие в трех соревнованиях, то есть у них была психологическая подготовка к выступлениям перед зрителями. Нам есть над чем работать.

По итогам боев первое место в группе 10 – 13 лет заняла команда федерации армейского рукопашного боя Приморского края, второе место – сборная Хабаровского края, третье – Иркутская область.

В категории 14 – 17 лет победители – хабаровчане, на втором месте иркутские спортсмены, на третьем – приморские бойцы. И в категории от 18 лет и старше первое место заняла команда 68-го армейского корпуса МО РФ, второе – сборная Приморского края, третье – команда из Иркутской области.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.