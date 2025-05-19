Непрошенная гостья ондатра может заглянуть к вам на дачу или в огород

Раньше на Сахалине не было многих животных охотничьих видов. Их расселением занялись преимущественно в 1950-х с целью обогащения островной фауны. Из Приморского, Хабаровского, Алтайского краёв, Магаданской и Камчатской областей сюда завезли американскую норку, ондатру, енотовидную собаку, соболя, кабана, канадского бобра, лося, изюбря.

Животных расселяли и раньше. В 1920 годах русские и японские промышленники на некоторых Курильских островах акклиматизировали голубых песцов. (Небольшая их популяция сохранилась до наших дней на о. Ушишир). В 1930-х с Хоккайдо завезли на Южный Сахалин японского колонка (итатси) для уничтожения серых крыс. Он хорошо прижился, но то ли из-за вмешательства человека, то ли из-за конкуренции со стороны американской норки с 2000 годов перестал отмечаться на Сахалине. Тогда же на о. Уруп для клеточного содержания японцы завезли американскую норку и лет через десять выпустили её на волю. К 1970 годам на Урупе насчитывалось уже до тысячи зверьков, сохраняется их высокая численность.

– Заселение Сахалина ондатрой началось в 1950 годы: из Приморья завезли 263 зверька, – рассказывает биолог-охотовед Андрей Здориков. – Ондатра за год приносила три-четыре выводка и быстро заполонила водно-болотные угодья. Спрос на мех этих животных тогда был очень высок. Пик заготовок пришёлся на 1970 – 1980-е и составлял более 20 тыс. шкурок за охотничий сезон.

С 2000 годов численность ондатры постепенно растёт, прежде всего, из-за отсутствия интереса к ней как к объекту охоты. В поймах рек Найба и Ильинка, в окрестностях села Пионеры Холмского района и других местах острова можно видеть убежища этих похожих на обыкновенных крыс зверьков – так называемые хатки. Эти надводные жилища из осоки, тростника и других водных растений, сооружённые в заболоченных местах, защищают их обитателей и помогают сохранять популяцию.

Если дно водоёма не очень надёжное, ондатра непременно найдёт и уложит любой твёрдый предмет в основание жилища. Вход в него будет под водой, а проветриваться оно станет через несколько боковых ходов. В семейных хатках, помимо гнездовых камер, есть специальные кормовые отсеки, где ондатры поедают собранные ими растительные запасы и озёрных моллюсков.

Весной в связи с таянием снега и подтоплением жилых домов, огородов, хозяйственных построек возрастает вероятность появления ондатр в населённых пунктах Сахалина.

Пётр Пасюков.