«Непрозрачные» огурцы. В совхозе «Тепличный» отказались предоставить документы для финансовой проверки, потребовалось вмешательство правоохранительных органов

Современные сюжеты

Казалось, ничто не предвещало скандала. В теплицах, где лето не кончается и в февральские морозы, доспевали огурцы, благоухали розы и набирали цвет тюльпаны к 8 Марта. Но тут случилось нечто, нарушившее размеренный ход трудовых будней. На территории предприятия появились люди в масках…

Из-за дефицита информации, как это обычно бывает, стали расползаться слухи и домыслы. Журналист «Советского Сахалина» получил комментарии из официальных источников.

«Для меня это крайнее удивление»

Депутат сахалинской областной думы, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Наталья Захарчук:

– АО «Совхоз «Тепличный» – предприятие, получающее финансовую поддержку из бюджета, поскольку на 100 процентов является госсобственностью. Его учредитель – региональное министерство имущественных и земельных отношений. На протяжении трех последних лет предприятию выделено более 200 млн рублей, в частности, более 140 млн на увеличение уставного фонда. И депутаты на заседаниях профильных комитетов предложили включить в план проверок контрольно-счетной палаты (КСП) проверку совхоза «Тепличный». Предложение было поддержано, проверку включили в план, закрепили постановлением думы и направили на исполнение в КСП.

Проверяющие попытались исполнить это решение, но столкнулись с неожиданной реакцией – отказом в предоставлении запрашиваемых документов. Депутатов это не могло не возмутить. Как так? Вы получили бюджетные средства – дайте возможность проконтролировать их целевое использование. Покажите – получали ли дивиденды за счет полученных бюджетных средств… Все в рамках компетенции КСП.

Позиция руководства предприятия мне непонятна и вызывает крайнее удивление. Я работаю в думе уже четвертый созыв, причем два созыва возглавляю комитет по бюджету и впервые с таким сталкиваюсь, чтобы руководство предприятия отказалось предоставить документы!.. Что было дальше? Я так понимаю, последовало обращение со стороны КСП в правоохранительные органы, изъятием документов занимались уже силовые структуры.

Теперь у контрольно-счетной палаты будет возможность на законных основаниях все проверить. Подчеркну: речь идет о плановой проверке, которая проводится в соответствии с постановлением облдумы и со статьей 266.1 Бюджетного кодекса РФ.

Это не экспромт, а вполне взвешенное решение. Мы всегда смотрим по итогам года – какие бюджетные средства кому выделялись. Хозяйствующим субъектам и бюджетным учреждениям – здравоохранения, образования… В некоторых случаях требуются проверки. Так что это плановая работа, принятая депутатами в 2022 году.

Можно привести примеры из практики предыдущих лет. Когда для помощи бизнесу выделяли не финансирование, а льготы по налогам, преференции. Депутаты всегда при обсуждении таких вопросов задаются вопросом: «А что получает от этого население?». Несколько лет назад действовала антикризисная мера, льгота для торговых центров площадью свыше 3000 квадратных метров.

Мы решили выяснить, как повлияло снижение стоимости аренды. Выяснилось – никак. Отменили льготу. Это про бизнес вообще, без привязки к «Тепличному». Но ответ на тот же вопрос «Что получает население от бюджетных субсидий предприятию?» должен быть.

Думаю, в мае мы получим итоги этой проверки, тогда все прояснится и лишние вопросы, касающиеся освоения бюджетных средств, отпадут сами собой.

Предъявите документы!

Председатель контрольно-счетной палаты Сахалинской области Дмитрий Жижанков:

– В скором времени состоится суд, который расставит все точки над «i». Руководство АО «Совхоз «Тепличный» считает проверку незаконной. КСП начало ее 16 января по заданию депутатов облдумы. Они поручили проверить не только субсидии, но и текущую хозяйственную деятельность предприятия. Совхоз не согласился – считает, что на них распространяется мораторий президента о приостановлении плановых и неплановых проверок бизнеса. Но там есть оговорка: кроме проверок по линии Бюджетного кодекса. КСП работает именно по этому направлению, а руководство «Тепличного» так не считает.

Вначале, когда не предоставили требуемые документы, мы выписали предписание на директора, оно сейчас оспаривается в суде. Составили административный протокол на директора за нарушение и также представили в суд. Административный протокол рассмотрит мировой суд, заседание пока отложили до вынесения решения по предписанию. А его 29 марта рассмотрит по существу областной Арбитражный суд.

КСП считает, что вправе проверять «Тепличный». Директор предприятия Виктор Бутков не согласен, полагая, что все должно происходить в рамках закона об акционерных обществах.

Здесь есть пробел в законодательстве. В федеральный закон о счетной палате РФ в прошлом году внесли изменение, дающее право проверять акционерные общества, созданные государством. По идее, аналогичные изменения должны были внести и по субъектам РФ, но они еще не внесены. Иначе бы сейчас и спора не было по существу.

Уверен, суд в этом случае важен и нужен всем – если мы правы, будет создан судебный прецедент.

Часть проверки, связанную с субсидиями, мы провели – по тем документам, которые совхоз предоставил.

Проверим контрагентов предприятия, с кем взаимодействовали.

Перед КСП поставлена задача – посмотреть финансово-хозяйственную деятельность, штатное расписание, зарплату сотрудников, понять, как формируются себестоимость продукции и дивиденды. Излишние расходы уменьшают сумму дивидендов.

По итогам проверки мы сможем указать региональному правительству как собственнику – где и что работает неэффективно. Нам важно знать – как исполняются государственные программы, как они финансируются, какова их эффективность и каковы причины неэффективности.

В 2021 году мы проводили проверку по программе предоставления субсидий сельхозпроизводителям. Одна из наших известных компаний, сугубо коммерческая организация, когда у нас возникли вопросы по их инвестиционному проекту, без проблем предоставила документы, откликнулась на нашу просьбу. Хотя в силу статуса могла бы ничего не показывать. Получается, совхоз «Тепличный» демонстрирует обратный пример.

В пресс-службе АО «Совхоз «Тепличный» на вопросы журналиста «Советского Сахалина» ответили, что никаких комментариев не будет. Но подчеркнули, что на ходе посевной история не скажется, все идет по плану, предприятие работает в прежнем режиме.

Владимир СЛАВИН.