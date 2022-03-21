Непутевый внук. Как заставить 22-летнего человека самому зарабатывать?

Недавно развелись сын с невесткой. Невестка уехала в Южный, вышла замуж и заявила бывшему мужу и их общему сыну – моему внуку – чтобы о ней забыли и не появлялись в поле ее зрения. Внук уже успел убедиться, что мать слово держит: он приезжал к ней дважды, и оба раза она его на порог не пустила.

Внуку Владику 22 года. Я за него переживаю, жалко парня, но чувства у меня к нему двойственные.

Еще с первых дней рождения внука у меня сложилось впечатление, что он родителям не нужен. Пока водили его в детский сад, это не было очень заметно со стороны, но когда внук пошел в школу, мне пришлось много им заниматься. Мать работала на «скорой», прихватывала дополнительную смену, чтобы зарплата была больше. Отец часто ездил в командировки. Владик почти постоянно жил у нас с дедом, я готовила с ним уроки, провожала в школу и встречала из нее.

Но закончились начальные классы, и внук начал обманывать нас. Уходил в школу, но на уроках не появлялся. По многим предметам были хвосты. Я и дед постоянно говорили сыну и невестке, что пора браться за сына всерьез – можно упустить. Но у них все было пущено на самотек.

Школу он закончил кое-как. Устраивался на работу, но долго нигде не задерживался. Постоянно прибегал к нам с просьбой о деньгах. Говорил, что вернет, но все это были слова. Стал занимать у других, уверяя, что бабушка долг оплатит. Продавщица в соседнем магазине несколько раз сообщала мне, что Владик задолжал ей за покупки то три тысячи рублей, то пять. Конец месяца, надо гасить долги. И я гасила.

Внук все наглел и наглел. Стал без спроса садиться в дедову машину, начали приходить штрафы. Хорошо, хоть не разбил.

Когда он звонил, я всегда понимала: внуку нужны только деньги. Всякий раз он интересовался моим здоровьем, пытался подольститься, но меня уже было не обмануть. Стала давать ему деньги все реже и реже. Предлагала покормить, но ему нужно было только что-то вкусненькое. Правда, частенько он приходил не один, а с друзьями и просил чего-нибудь пожевать. В конце концов мне это надоело: я живу только на пенсию, почему должна кормить чужих великовозрастных детей?

Сколько раз я ругала внука, а с него, что с гуся вода. Проходит время, и снова он на пороге: «Вот кто мне всегда поможет – это моя бабушка».

Я постоянно злилась: у парня есть родители, почему он не решает денежные проблемы с ними? Оказалось, мать отказала ему наотрез, а у отца своих денег никогда не было.

Сейчас и наш сын нашел себе женщину, у нее 17-летняя дочь. И внук теперь присосался к ним. Боюсь, его наглость их разведет.

Я, конечно, виню родителей Владика в том, что сами вырастили такое чудо. Но почему-то уже не могу однозначно осуждать бывшую невестку за то, что не хочет сейчас посадить на свою шею непутевого сыночка. Может быть, нам всем – сыну, мне и деду – тоже нужно занять жесткую позицию и не давать внуку ничего, пусть учится зарабатывать?

Не знаю, как и чем пронять совесть внука. Да и есть ли она у него? Он парень видный, обаятельный, уметь петь соловьем. Несколько раз знакомился с женщинами, но кто потерпит долго тунеядца? Все быстро разочаровались. А мы все надеялись, что вдруг какая-нибудь приберет его к рукам и перевоспитает…

Валентина Петровна, г. Корсаков.