Неравнодушные люди смогли вернуть в естественную среду обитания двух птиц, с которыми человек обошёлся немилосердно

Фонд «Зелёный Сахалин» выпустил в дикую природу двух своих воспитанников – белых лебедей. Один из них относится к виду кликунов, другой – к виду малых лебедей.

Для руководителя Фонда Александра Иванова это один из счастливых дней в жизни – он вместе со своими помощниками смог выходить птиц и вернуть их в привычную среду обитания. Глядя, как лебеди расправляют крылья, бегут к воде и поднимаются оттуда в небо, понимаешь, что все усилия были не напрасны. Для этих красавцев нет ничего лучше вольной жизни – природа устроила так, что лебедей невозможно приручить, они – неотъемлемая часть дикой природы, и поэтому они никогда не станут домашними питомцами.

– Только человек очень часто их калечит, они получают травмы, иногда несовместимые с жизнью. Нередко утрачивают способность летать и остаются у нас, – говорит Александр. – Как правило, попадающие к нам лебеди не способны к жизни в природе: даже после восстановления работоспособности конечностей дробь от охотничьего ружья, попавшая во внутренние органы, в шею или в голову, не позволит вернуться в естественную среду. Извлечь такую дробь невозможно без риска ещё больше навредить животному. Эти двое птиц – счастливое исключение из правил.

Малый лебедь попал в «Зелёный Сахалин» прошлой осенью с дробью в мышцах и переломом голени. Он был уже взрослым и нуждался только в лечении и восстановлении. А ещё у него был сложный характер – во всяком случае, в отношениях с человеком.

Второй подопечный – кликун был моложе, практически без жизненного опыта. Ран у него не было, но птица была истощена и ослаблена. Реабилитация заняла больше времени по причине молодого возраста: требовалась проверка навыков животного и способности к жизни в естественной среде, объяснил Александр Иванов.

После лечения лебедь полностью перешёл под «опеку» сформировавшейся в Фонде стаи из восьми собратьев. Общение с человеком для них было полностью исключено, чтобы они не утратили навыки жизни в дикой природе.

– Мы очень радовались тому, что обучать лебедя ничему не пришлось – основные навыки он успел получить от родителей, – говорит руководитель «Зелёного Сахалина». – Но нам было необходимо убедиться в его самостоятельности. Поэтому проверку он проходил больше года, с учётом зимнего сезона. Каждый навык проверили досконально. Даже силу удара: пару-тройку внушительных синяков нам он всё-таки нам поставил – это абсолютно дикое животное. При отлове (для перевозки к месту выпуска) он отчаянно сопротивлялся, нападал и дрался. Но самое главное – выпущенные на волю красавцы набрались сил, не потеряются и не заблудятся. Взмыли в небо вместе, а дальше каждый отправился своим путём.

Руководство Фонда «Зелёный Сахалин» с особой благодарностью вспоминает всех, кто помогал им выхаживать непростых питомцев с характером. Сделанные собственными руками переносные клетки, в которых птиц доставили к воде, подарили Елена Алексеенко и депутат облдумы Евгений Лотин. Лебеди к этим изделиям претензий не имели, находящиеся на попечении Фонда орланы оценили их по достоинству, а в одном из изделий решила поселиться неясыть – так ей приглянулось помещение.

Кстати, не все знают, что выхаживать красавцев-лебедей не так то и просто.

– Это связано с крупным размером и со сложным характером птиц, всё-таки они представители дикой природы – объяснил Евгений Лотин. –Удар крыла лебедя – это не только больно, но иногда и опасно: переломы мелких костей он вполне может устроить человеку. Поэтому надо понимать, сколько сил – физических и душевных – потратили работники «Зелёного Сахалина» на то, чтобы вернуть лебедей в их привычную среду, сделать их счастливыми и свободными. Ведь полноценно жить они могут только в своей естественной среде. Я не мог не поприсутствовать и не посмотреть, как спасённые лебеди будут взмывать в небо навстречу своему птичьему счастью.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото Евгения Лотина. Видео предоставлено Фондом «Зелёный Сахалин».

Кстати

Лебеди не нуждаются в стае, в паре или в других сородичах. В стаи они собираются только на время перелёта. В остальное время живут парами (если создали таковую) или в одиночестве (если пары нет). Жить в неволе, будучи здоровыми, они не приспособлены.