Неразгаданные тайны древнего курильского камня

В 2015 году на острове Итуруп жители с. Горное супруги Пакуловы обнаружили камень с петроглифами в приустьевой зоне реки Хвойной.
Тогда же Елена Анатольевна передала его в краеведческий музей для изучения специалистами. На гранях камня видны знаки, выбитые техникой пикетажа (точечных ударов в виде углублённых желобков), они образуют довольно чёткие изображения.
– На протяжении девяти лет камень изучали специалисты из Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга. Его показывали японцам, они ответили, что у них ничего подобного нет. У специалистов есть только предположения, но до сих пор нет однозначного ответа, что означает рисунок, кто является его автором и адресатом. Сегодня находка занимает достойное место в экспозиции «Археологическое наследие Курильского краеведческого музея».