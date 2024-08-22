Пятница, 23 августа, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Неразгаданные тайны древнего курильского камня

Фото Курильского краеведческого музея.

В 2015 году на острове Итуруп жители с. Горное супруги Пакуловы обнаружили камень с петроглифами в при­устьевой зоне реки Хвойной.

Тогда же Елена Анатольевна передала его в краеведческий музей для изучения специалистами. На гранях камня видны знаки, выбитые техникой пикетажа (точечных ударов в виде углублённых желобков), они образуют довольно чёткие изображения.

– На протяжении девяти лет камень изучали специалисты из Южно-Сахалинска, Москвы, Санкт-Петербурга. Его показывали японцам, они ответили, что у них ничего подобного нет. У специалистов есть только предположения, но до сих пор нет однозначного ответа, что означает рисунок, кто является его автором и адресатом. Сегодня находка занимает достойное место в экспозиции «Архео­логическое наследие Курильского краеведческого музея».

Предыдущая статья
Семь отважных туристов из Поволжья прошли на байдарках из села Охотское в Холмск, обогнув по морю юг острова
Следующая статья
Беседа «на высоте»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ