Неразгаданные тайны древнего курильского камня

В 2015 году на острове Итуруп жители с. Горное супруги Пакуловы обнаружили камень с петроглифами в при­устьевой зоне реки Хвойной.

Тогда же Елена Анатольевна передала его в краеведческий музей для изучения специалистами. На гранях камня видны знаки, выбитые техникой пикетажа (точечных ударов в виде углублённых желобков), они образуют довольно чёткие изображения.