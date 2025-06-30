Нерестовая речка в Южно-Сахалинске стала жертвой дорожного строительства

В Южно-Сахалинске очевидцы сняли и смонтировали видео с громким названием «Река смерти».

На кадрах мёртвая краснопёрка и молодь мелких рыбешек на камнях, которые ещё недавно скрывала вода. Как можно понять, речь идёт о речке Рогатке. Конкретное место действия не указывается. Журналист «Советского Сахалина» прошёл сам вдоль набережной реки.

На ул. Комсомольской, откуда начинается территория новой «Рябиновой» набережной, зеркало воды присутствует. Новый металлический пешеходный мост сейчас готовят к покраске. При этом строители предусмотрительно установили металлические леса, опирающиеся на дно. Для передвижения по ним под мостом постелены дощатые переходы.

Поднимаюсь выше по течению, по территории парка. Воды в речке и в озере Нижнем маловато, но нужно учитывать, что стоит засуха и уровень воды естественным образом понижен. Земля и реки просят влаги, нужен хороший дождь…

У озера Верхнего, где расположен сброс воды в Рогатку, есть специальный пост с большим вентилем. Видно, что этот вентиль не перекрыт и вода имеет возможность поступать в русло реки.

В районе проспекта Мира строится новый широкий мост. К сожалению, нигде на видном месте не удалось обнаружить аншлаг с указанием названия объекта, заказчика, подрядчика, другими обязательными данными. Ниже этого строящегося моста и обнаружилось то самое место, где в воде и на камнях – разлагающиеся тушки краснопёрки в нерестовом наряде, усеянные мухами. Очевидно, рыба, устремившаяся по условно большой воде на нерест, наткнулась на непреодолимое препятствие.

Долго гадать, что же послужило барьером на её пути, – не приходится. Со стороны временного объезда хорошо видно, что строители выполнили берегоукрепление, отсыпав берега обломками скального грунта, при этом не пожалели скальника и на отсыпку самого русла. Теперь вода с трудом, но просачивается через эту «баррикаду», а вот рыба, увы, преодолеть его не в состоянии…

Здесь уместно напомнить, что все реки на наших островах, большие и малые, относятся к нерестовым и находятся в федеральном ведении. Любые строительные работы на них должны проводиться с величайшей бережностью и аккуратностью, дабы не навредить уникальной природе… С нарушителей должен быть строгий спрос, за этим по идее должны бдительно следить различные контролирующие органы. Видимо, не проследили.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

В прокуратуре Сахалинской области проинформировали: в подобных случаях строители обязаны согласовывать свои действия с Сахалино-Курильским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству (СКТУ ФАР). Это ведомство даёт разрешение на строительство.