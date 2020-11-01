    Нерпа осваивает реку Лютогу! Невероятно, но факт

    В 25 километрах от моря посреди реки Лютога была замечена нерпа.
    Прогуливаясь вдоль берега с собакой, южносахалинец Дмитрий Константинов заметил посередине реки какое-то движение — чья-то голова выныривала и обратно уходила под воду. А потом неопознанное существо поплыло к берегу.
    При ближайшем рассмотрении, выяснилось, что это нерпа! И это в 25 километрах от моря по прямой и более полусотни километров по руслу реки!
    По рассказу очевидца этого необычного явления, «попозировав», нерпа продолжила свое турне далее вверх по течению.
    Запущенный на ее поиски дрон внезапно потерял управление и упал в воду.
    Но сделать несколько фото  Дмитрию все-таки удалось.
    Фото Дмитрия Константинова.

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