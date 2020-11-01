Нерпа осваивает реку Лютогу! Невероятно, но факт

В 25 километрах от моря посреди реки Лютога была замечена нерпа.

Прогуливаясь вдоль берега с собакой, южносахалинец Дмитрий Константинов заметил посередине реки какое-то движение — чья-то голова выныривала и обратно уходила под воду. А потом неопознанное существо поплыло к берегу.

При ближайшем рассмотрении, выяснилось, что это нерпа! И это в 25 километрах от моря по прямой и более полусотни километров по руслу реки!

По рассказу очевидца этого необычного явления, «попозировав», нерпа продолжила свое турне далее вверх по течению.

Запущенный на ее поиски дрон внезапно потерял управление и упал в воду.

Но сделать несколько фото Дмитрию все-таки удалось.

Фото Дмитрия Константинова.