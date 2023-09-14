Нешуточная борьба развернулась на лыжероллерной трассе за золото летнего первенства и чемпионата области

В Южно-Сахалинске на лыжероллерной трассе стартовало летнее первенство и чемпионат области среди лыжников гонщиков. На старт первой гонки классическим стилем вышли спортсмены из Охи, Анивы, Корсакова, Поронайска, Южно-Сахалинска. На протяжении трех дней участники соревнований разыграют медали на дистанции от трех до пятнадцати километров, в зависимости от возраста, на лыжах роллерах и в кроссе.

Первый день чемпионата и первенства по традиции начался с парада участников соревнований. С приветственными словами к спортсменам обратились председатель региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Сахалинской области» Максим Шибаров и директор ГАУ СШОР ЗВС Михаил Шамсутдинов. По доброй традиции на параде вручались награды — золотые знаки ГТО.

Первыми на старт вышли девушки 2008-2009 года рождения. Юным спортсменкам предстояло преодолеть дистанцию три километра. С первых метров дистанции лидерство захватила Виолетта Щербакова (ГАУ ДО СШОР ЗВС). На преодоление дистанции с затяжными подъемами и крутыми спусками Виолетте потребовалось 8 минут 26 секунд. Как не старались Виктория Слепынская (МАУ ДО СШ г. Анива) и ее подруга по команде Светлана Мартынюк улучшить время Виолетты Щербаковой, в этот день им это не удалось. Виктория проиграла победительнице 50,1 секунды, Светлана 1:55,4.

На этой же дистанции боролись за медали мальчики и девочки 12-13 лет. Фаворитом в этой гонке считался воспитанник ГАУ ДО СШОР ЗВС Дмитрий Соколов. Юный спортсмен на одном дыхании преодолел дистанцию и остановил секундомер на отметки 7:32,5. Его товарищ по команде Александр Рукосуев проиграл 21,4 секунды. Замкнул тройку призеров Арсений Агеев (МБУ ДО СШ г. Оха)-8:33,4.

У девочек борьба на дистанции разгорелась нешуточная. Основными претендентами на подиум были воспитанники ГАУ ДО СШОР ЗВС Кира Рыкунова, Екатерина Худокормова и Анна Диглис. Когда финишировала Карина Поважнюк (МБУ ДО СШ г. Оха), то ее результат 7:50,2 был лучшим из всех ранее преодолевших дистанцию участниц. Улучшить время соперницы из самого северного города области другим спортсменкам оказалось не по силам. Анна Диглис преодолела дистанцию за 8:28,7, Кира Рыкунова-8:39,7, Екатерина Худокормова — 8:46,7.

Когда на дистанцию пять километров выходили девушки 16-17 лет, все поклонники этого вида спорта, присутствовавшие вчера на соревнованиях, ждали жаркой дуэли на лыжне за высшую ступеньку на пьедестале почета. И этим надеждам суждено было сбыться. Первой старт приняла Варвара Белькова (ГАУ ДО СШОР ЗВС), спустя 30 секунд на дистанцию отправилась Диана Сухарева (МАУ СШ «Поронайск-Арена»). Полина Беликова (ГАУ ДО СШОР ЗВС) стартовала через минуту после Дианы. Такой расклад на дистанции давал преимущество Полине. Тренеры, находившиеся на дистанции, подсказывали сколько девушка проигрывала секунд по ходу гонки соперницам.

В таком же выгодном положении находилась и Диана Сухарева, которая стартовала за Варварой Бельковой. На отметки 2 и 3 километра лидером была Варвара, выигрывая у соперниц 2 и 5 секунды. Первой финишировала Варвара Белькова преодолев дистанцию за 14:14,4. Спустя 30 секунд финишную черту пересекла Диана Сухарева. Когда на информационном табло загорелся ее результат 14:14,8 девушка едва сдерживала слезы. Проиграть 0,4 секунды, что бы не говорили, очень обидно.

Отобрать золотую медаль у подруги по команде могла, находившаяся на дистанции Полина Беликова. Как не старалась Полина улучшить время ранее финишировавших лидеров, в этот день ей это сделать не удалось. На 5,7 секунды она отстала от чемпионки.

У юношей 17-18 лет такой валидольной борьбы на дистанции не получилось. Дмитрий Глазунов (ГАУ ДО СШОР ЗВС) преодолев пятерку за 12:27,1 смог выиграть у Дмитрия Шубнова-29,9 секунды, а у Максима Стрельченко (оба МБУ ДО СШ г. Оха)-37,6.

У сильной половины 2006-2007 года рождения на дистанции десять километров никто не смог составить конкуренцию охинцу Сергею Слюсаренко. На отметке пять километров Сергей показал результат 11:41,5. Около тридцати секунд проигрывал ему Александр Капырин (МАУ СШ «Поронайск-Арена»). Воспитанник ГАУ ДО СШОР ЗВС Дмитрий Воронин уступал лидеру 37 секунд.

Все это говорило о том, что вопрос с победителем на этой дистанции практически решен. Червонец Сергей Слюсаренко преодолел за 23:56,5. Дмитрий Воронин смог прибавить на втором круге и в итоге поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета-24:59,6. Александр Капырин замкнул тройку призеров-25:06,2.

Женщинам 2005 года рождения и старше в этот день предстояло преодолеть два круга по пять километров. Серьезная борьба за медаль высшей пробы разгорелась между мастерами спорта Ульяной Николовой и Софьей Кузнецовой (обе ГАУ ДО СШОР ЗВС). Девушки отдали на дистанции все силы и в финишном городке едва держались на ногах от усталости. Ульяна преодолела дистанцию за 25:24,7. Софья уступила чемпионке 19,3 секунды. Бронзовую медаль на этой дистанции завоевала Вероника Дробитько (МБУ ДО СШ г. Оха)-26:13,7.

Самой ожидаемой была в этот день гонка на пятнадцать километров в возрастной категории у мужчин 18 лет и старше. Лыжникам предстояло преодолеть три круга по пять километров.

На промежуточном финише пять километров Денис Рожков (Южно-Сахалинск) показывает лучшее время-10:55,0. Яков Леманов (Южно-Сахалинск)уступает лидеру 3,5 секунды. Иван Деревцов (ГАУ ДО СШОР ЗВС) показывает третий результат 11:04,3. Как не старались Яков и Иван отыграть проигранные на первом круге секунды им это сделать не удалось. Более того, Денис свое преимущество по ходу гонки увеличивал. В итоговом протоколе его время 32:52,5 было лучшим. Яков Леманов проиграл чемпиону 34,5 секунды. Иван Деревцов — 41,5.

В четверг лыжники-гонщики выйдут на старт в гонке свободным стилем. Борьба на дистанции будет нешуточная. Призеры вчерашнего дня настроены обменять свои серебряные и бронзовые медали на награды более высокой пробы.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.