Несущий весть. Изданию областного краеведческого музея – 30 лет

Идея выпуска ежегодного краеведческого сборника возникла у директора музея Владислава Латышева. Первый номер «Вестника Сахалинского музея» в 280 страниц и тиражом в 1000 экземпляров вышел в 1995-м. В Дальневосточном регионе он стал первым музейным научно-популярным изданием.

«Вестник…» распространял и популяризировал научные знания об истории, археологии, культурах народов Сахалина и Дальнего Востока; рассказывал о музейной и экспедиционной исследовательской работе, коллекциях артефактов и новых находках.

В редколлегию сборника вошли: Владислав Латышев (главный редактор), историки и краеведы Михаил Высоков, Марина Ищенко, Александр Костанов, Олег Кузнецов, Альфред Маевич (Польша), Геннадий Матюшков, Михаил Прокофьев, Кира Черпакова, Валерий Шубин.

Несколько лет назад «Вестник…» стал выходить с периодичностью четыре раза в год. Это позволило увеличить число публикаций и расширить географию авторов.

За три десятилетия на его страницах опубликовано более 1400 исследовательских работ 603 авторов. Благодаря высокому качеству текстов издание получило статус серьезного научного журнала, популярного не только у сахалинцев. Он распространяется по музеям, архивам и библиотекам Российской Федерации и зарубежья.

За участие в конкурсных программах «Вестник Сахалинского музея» отмечен дипломом лауреата премии губернатора в сфере культуры и искусства 2001 года. А в 2020-м на XXI Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» (г. Владивосток) удостоен золотой медали как лучшее научное периодическое издание.

В нынешнем юбилейном году вышел в свет 50-й номер журнала! По-прежнему не иссякает интерес авторов увидеть свои работы на его страницах, а читатели ждут от них новых краеведческих открытий.

Людмила Артёмова.