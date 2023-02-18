Виновные в несвоевременном оказании онкологической помощи в Сахалинском онкодиспансере будут уволены

На личном приеме к губернатору Валерию Лимаренко обратилась жительница Долинска, мужу которой приходилось неделями ожидать приемов специалистов, результатов исследований и лечения. Глава региона потребовал принять кадровые решения, а региональному минздраву поручил разработать механизм, в разы сокращающий путь пациента от терапевта к онкологу.

Встречи с сахалинцами, имеющими онкологические заболевания, губернатор проводит еженедельно. Их главная цель – устранить сложности, с которыми сталкиваются пациенты. На одну из встреч инициаторы создания рабочей группы Мария Ульянова и Валерия Фигурина пригласили супругу больного онкологией сахалинца, чтобы она поделилась с главой региона, какие трудности возникли у ее мужа в ходе постановки диагноза и лечении. Жительница Долинска рассказала, что ее муж с раком гортани месяцами ходил по врачебным кабинетам.

– Все началось год назад, — рассказала женщина. — Терапевт почему-то не мог выписать талон к онкологу в Южно-Сахалинске. Направил к другому специалисту – приема ждали неделю. Дали талон к онкологу – еще десять дней. Сдали анализы, ждали результаты. Потом ждали госпитализации. Наконец, мужу сделали операцию, он прошел лучевую терапию и чувствовал себя хорошо. А осенью ему снова стало хуже, начал кашлять, температура постоянно поднималась. Одна неделя – анализ, другая – УЗИ. Дождались, пока положат в больницу.

А там то процедуру неправильно сделали, то аппарат сломался…

Главный врач Сахалинского онкодиспансера Сергей Старцев сказал, что в отношении доктора, которая ненадлежащим образом оказала помощь пациенту, проведена служебная проверка. Также планируется привлечь к рассмотрению этой ситуации прокуратуру.

– У нас два аппарата лучевой терапии. Когда не работает один, пациент проходит лечение на втором. Кроме того, если происходит сбой в программе, его устраняют не более, чем за два дня, – пояснил Сергей Старцев. – У нас уже были жалобы на этого специалиста.

Глава региона подчеркнул: в нашей области есть все ресурсы и возможности, чтобы оказывать медицинскую помощь быстро.

– Но на пути встречаются люди, которые не должны работать в благородной сфере медицины. Человеческая жизнь превыше всего! На истории пациента из Долинска мы будем учить все больницы и поликлиники, как заботиться о людях. Важно, чтобы сахалинцы не молчали и доносили до нас по различным каналам связи, что с ними обошлись несправедливо, – сказал Валерий Лимаренко.

Эту идею поддержала и одна из создателей рабочей группы для решения проблем больных онкологией Мария Ульянова. По ее словам, иногда бывает необходимо громко озвучить какую-то проблему, чтобы ее решить. А для исключения подобных ситуаций в будущем, виновные должны быть наказаны.

На личном приеме у губернатора также побывала женщина, у которой рак осложнен генетической патологией. Благодаря телемедицинским технологиям, в ее лечении принимают участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова. В их числе – профессор Евгений Имянитов, который занимается молекулярно-генетическими исследованиями опухолей. Сейчас планируется отправить пациентку на лечение в Санкт-Петербург.

У женщины также возник вопрос с лекарственным обеспечением.

– С декабря мне нужно принимать антибиотики. А в дневном стационаре онкодиспансера сказали, что таблеток нет, нужно покупать самой, – поделилась пациентка.

– Вам ответили неправильно. Если вы получаете спецлечение, сопроводительная терапия выдается бесплатно. Нужно провести воспитательную работу с врачами, чтобы все люди с онкозаболеваниями знали об этом, и впредь таких ситуаций не возникало, – отметил Валерий Лимаренко.

К губернатору обратилась также мама пациентки из Холмска. Женщина поделилась, что ее дочери долго не могли поставить диагноз. Отправили биопсию в Санкт-Петербург перед Новым годом и только в феврале определили характер новообразования. Специалисты пояснили, что сложности возникли из-за проблем с доставкой иностранных реактивов. Глава региона подчеркнул, что сроки получения результатов необходимо жестко контролировать в медицинской информационной системе.

Напомним, для жителей островной области организовали горячую линию: +7 914 759 30 80; +7 924 288 66 99. По этим номерам онкобольные и их родственники могут рассказать о проблемах с оказанием медицинской помощи, записью на прием к врачу, получением инвалидности, обеспечением лекарствами, техническими средствами реабилитации и задать другие волнующие вопросы, сообщает пресс-служба регионального правительства.