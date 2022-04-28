Нет дачнику покоя

Еле дождалась открытия дачного сезона. Долгой зимой устаешь от ленивого течения жизни, хочется физических нагрузок, осмысленного труда, не терпится радоваться тянущимся к солнцу кустам, цветам, травам.

Приехала в один из теплых апрельских дней на свой участок, провела ревизию насаждений. Ох, и много чего поломали полутораметровые сугробы! Взялась за лечение того, что можно спасти. Дышу свежайшим воздухом, наслаждаюсь теплым ветерком…

И тут залаяли собаки. С трех сторон от моего участка и напротив, через дорогу, стоят дома, где люди живут круглогодично. Днем они на работе, а для охраны имущества держат от двух до четырех собак каждый. Стоит одной залаять, звон стоит такой – хоть уши затыкай. А лают они по поводу и без.

Еще лет десять назад у нас стояло много заброшенных участков, не было ни заборов, ни собак. Диковато было, но зато стояла такая тишина, что можно было отключаться от действительности, уходить в свои думы – отдыхать от работы. А еще слышно было пение птиц. Иной раз так выводили мелодию, что на сердце было очень и очень хорошо.

Сейчас понаставили домов, высоких заборов, завели собак. Невозможно отдохнуть душой. Особенно летом. С утра до вечера трещат на участках триммеры – хозяева косят траву. Триммеры даже заглушают собачий лай, что говорить о человеческом голосе – не слышно собеседника.

Такие вот метаморфозы. Но у нас, вдали от трассы, еще ничего. У других вообще беда. У знакомых рядом с участками поставили большой гараж с тяжелой техникой. Она и чадит, и шумит. Лают собаки, живущие в гараже. Неужели люди строили дачи, чтобы дышать выхлопными газами?

Сейчас по улице Памятной в дачном массиве вдоль трассы понастроили столько гаражей! Разве можно законно делать это на землях, отведенных под сад-огород?

Вера КОШЕВЕРОВА, г. Южно-Сахалинск.

