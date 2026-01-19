Нет припая? Не беда! Доступна рыбалка на реках и озерах Сахалина

Январь уж завершается, а ледового припая у юго-восточного побережья Сахалина нет. Региональное управление гидрометеослужбы подчёркивает, что речь идёт об участке от села Лесное до мыса Свободный. Рыболовам-любителям, для которых рыбалка в морском прибрежье желанна, такой расклад как острый нож. Но на самом деле особой трагедии в том нет, считает наш постоянный консультант Виталий Никитин. Ведь есть неплохая альтернатива – рыбалка на внутренних водоёмах.

В рейтинге трофеев в эту пору лидирует навага. Помимо этого, несмотря на некоторую «сонливость» с охлаждением воды, ловят и корюшку малоротую, используя гирлянды с основной леской диаметром 0,12 – 0,14 и поводками из лески 0,1 миллиметра.

На Тунайче у острова Птичий традиционно ловят озёрную форму сельди. Ей «по вкусу» гирлянды с жёлтыми крючками, белыми «крылышками» и светящимися головками. Впрочем, неплохо себя зарекомендовали и красные крючки 3 – 5 номеров, дополненные мохеровой ниткой зелёного цвета.

Немаловажный момент: многие рыболовы дополняют снасть флешами. Так называют небольшие зеркальца, вырезанные из алюминиевых банок. Их фиксируют сверху и снизу гирлянды. Солнечные блики, которые они отбрасывают по сторонам, привлекают внимание рыбы.

В числе трофеев также звёздчатая камбала. Её тоже привлекает блеск, поэтому сверху к основной леске также подвязывают флеш, а в нижней части – булер с серебристым или жёлтым отливом. Лунки для лова камбалы делают пошире, для чего используют буры диаметром 13 – 15 сантиметров. Отличная наживка – мускул морского гребешка, впрочем, работает и другая органика.

В ожидании условий, подходящих для ловли «зубаря», есть смысл провести ревизию соответствующих снастей. Лучше всего иметь в своём арсенале гирлянды, рассчитанные как на большие глубины, на которых крючки располагаются на расстоянии 60 сантиметров друг от друга, так и для мелководья, с расстоянием 25 – 30 сантиметров.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Томлёная сахалинская селёдочка

Простой и при этом вкусный рецепт приготовления озёрной формы сельди. У рыбы удаляем голову и внутренности, икру оставляем. Делаем надрез по брюшку и раскладываем тушку, как книжку, на две половинки. Удаляем хребет и косточки.

Закрываем такую «книжку», при этом икру помещаем внутри неё вместе с кружками нарезанного репчатого лука и небольшим количеством сметаны. Выкладываем рыбу на противень, смазанный растительным маслом. Сверху смазываем её растительным маслом, соевым соусом и сбрызгиваем лимонным соком.

Подготовленную таким образом сельдь отправляем максимум на 40 минут в духовку, разогретую до 160 градусов. Блюдо можно подавать с гарниром, например, отварным картофелем или пюре, или использовать для приготовления бутербродов.