Нет тепла? Позвоните Более 36 тысяч обращений поступило на горячую линию ЖКХ за два года

Наиболее активно каналом оперативной связи между населением и коммунальными службами, созданным по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, пользовались жители Южно-Сахалинска.

В прошлом году в целом по области зафиксировано более 12 тысяч звонков. За 10 месяцев текущего – около 20 тысяч.

– Проблематика зависит от сезона. В начале осени спрашивают об отоплении, зимой – о расчистке от снега. Работаем с каждым обращением индивидуально, находимся с заявителем в постоянном контакте, – отметила руководитель кол-центра горячей линии ЖКХ Татьяна Букреева.

В прошлом году звонившие чаще всего интересовались темой содержания и текущего ремонта общего имущества. Также остается много замечаний к работе некоторых управляющих компаний.

Раиса Ивановна обратилась от имени жителей дома, расположенного в Невельске по улице Яна Фабрициуса. По их мнению, кровле здания срочно требуется капитальный ремонт.

– Позвонила на горячую линию. Операторы помогали решить этот вопрос, консультировали. Держали связь и с министерством ЖКХ, и с администрацией района. Все получилось. Теперь ждем следующего года, когда начнут капремонт, – рассказала невельчанка.

Житель Корсакова Алексей нередко звонит на горячую линию. Обращается по различным вопросам: игнорирование заявок управляющей компанией, несвоевременный вывоз мусора, открытый люк, неудовлетворительное состояние детских площадок.

– Ежедневно езжу по рабочим вопросам по Корсакову и по всем селам. Часто вижу какие-то проблемы. В свою управляющую компанию перестал звонить. Все через кол-центр. Мне ничего не стоит сфотографировать и сразу отправить на горячую линию информацию. Когда вопрос решается, операторы сообщают мне о результатах, – рассказал Алексей.

В этом году перечень задач горячей линии ЖКХ расширился. С августа сотрудники кол-центра принимают заявки на поставку угля. Также они контролируют доставку топлива потребителю. С 1 ноября по телефону горячей линии жители области могут задать вопросы, касающиеся газификации домовладений. Ответы на них готовятся с участием представителей регионального министерства энергетики.

Напомним, что обратиться на региональную горячую линию ЖКХ можно следующими способами: