Нет земли роднее

Автор песни «Сахалин», которую сегодня мы представляем вашему вниманию, – Эдуард Ермаков. Псевдоним Эжен Дуэ он взял в знак того, что в далёком 1940-м родился в Дуэ на руднике «Октябрьский» Александровского района.

Вот что Ермаков написал о себе:

«Сахалин – это моя родина. Здесь пройдены главные университеты: школа, море, шахта… После седьмого класса дуйской средней школы я втайне от родителей «подправил» дату рождения в метриках. Так, в одночасье стал на три года старше.

Год ушёл на то, чтобы поступить в мореходку и уйти из неё, поработать в море и вахтенным матросом в порту. Вкусив порцию «сладостей», понял: без образования пути нет, и снова пришёл в школу. Посыпав пеплом голову, просил учительский коллектив принять блудного сына. С трудом, но приняли.

В 1958-м, получив аттестат зрелости, крепко задумался: что дальше? Поступать в вуз? Слабовата подготовка. Работать? Где? У нас на руднике, как говаривали мои земляки, «два горя – шахта и море». Поскольку морской соли я уже попробовал, решил идти на шахту. Два незабываемых шахтёрских года оставили неизгладимое впечатление на всю жизнь. Теперь вспоминается в мелких деталях почти каждый рабочий день и…лица, лица, лица… Крутые характеры… Авария, три месяца без движения, слепота, потом зрение частично вернулось. Было время подумать. Вот тут-то и появилось непреодолимое желание учиться.

И в один из пасмурных августовских дней грузопассажирский пароход-трудяга перевёз меня через восьмибалльную непогодь Татарского пролива из сахалинского зазеркалья в совершенно новую материковую жизнь… Студент, наладчик автоматики, инженер, журналист-аналитик, экономист, советник, банкир, помощник депутата Госдумы… Удовлетворил я интеллектуальный голод: техникум, университет, академия народного хозяйства при Президенте РФ…

Закружило меня по параллелям и меридианам: Новосибирск, Якутск, Магадан, Хабаровск, Иркутск, Переславль-Залесский, Варшава, Вашингтон, Нью-Йорк, Тель-Авив, Хайфа, Будапешт, Грозный, Махачкала, Москва…

Проснувшись однажды летним солнечным утром у себя на даче в подмосковной Малаховке, вдруг чётко понял: во-первых, я давно уже пенсионер, во-вторых, четырежды дед… Детство и юность остались далеко-далеко за поворотом. А мой жизненный скорый поезд, как сумасшедший, мчится. И нет в нём ни стоп-крана, ни тормозов, а управляет им машинист со странным именем: судьба.

Уж очень мне захотелось хотя бы мысленно ещё раз вернуться туда, где прошли мои босоногое детство и суровая юность, где по-прежнему буйствует Тихий океан. Захотелось хотя бы на мгновение вернуться туда, где жили наши прекрасные наивные и доверчивые земляки. Так, помимо рассказов, стихов и повестей появилась у меня песня «Сахалин».

Сегодня эта композиция в исполнении Евгения Ермакова (сына Эдуарда) пополняет песенную коллекцию нашего проекта.

Людмила Николаева.