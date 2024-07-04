Неудача в Тамбове. Футбол

1 июля ФК «Сахалин» в матче первенства России по футболу во второй лиге (дивизион Б, группа 3) встречался в Тамбове с ФК «Спартак». Победили хозяева – 2:1.

В первом тайме красно-белые были активнее гостей. Это привело к двум взятиям ворот.

Во втором тайме власть на поле переменилась. Теперь доминировали уже гости. Вот только забить они смогли всего один гол. Это сделал нападающий Георгий Журавлёв на 82-й минуте.

Спартаковцы дотерпели оставшееся время и зафиксировали победный счёт – 2:1.

– Можно ссылаться на то, что мы только перелетели с острова. Всего две тренировки провели на натуральном поле. Жара. Но это всё отговорки. По большому счёту мы полностью проиграли первый тайм. Допустили две грубейшие ошибки, за что были наказаны «Спартаком». Во втором тайме «Спартак» перестроил схему, закрылся. Мы забили гол, но этого не хватило, – приводит слова наставника «Сахалина» Юрия Дроздова пресс-служба минспорта островной области.

Наша дружина осталась на 4-й строчке турнирной таблицы с 23 очками. Столько же очков у занимающего 5-е место ФК «Химки-М», но у москвичей хуже разница забитых и пропущенных мячей. Сзади подпирает тульский «Арсенал-2», у него 21 очко.

Чтобы удержаться на 4-м месте, «Сахалину» нужно выигрывать и набирать очки.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.