Невельчан приглашают на лекцию о художниках Чеховых

Лекция «Художники Чеховы» пройдёт в Невельском историко-краеведческом музее 17 января, в последний день работы выставки «Лето с Чеховыми». Перед слушателями выступит заведующий сектором научной работы музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Александра Комкова.

Сергей Михайлович Чехов и его сын Сергей Сергеевич Чехов – племянники знаменитого писателя, художники широкого творческого диапазона. В 1958 году вслед за классиком посетили островной регион и создали о своей поездке серию работ.

На лекции вы узнаете о сахалинском путешествии художников, их жизни и творчестве, а также о том, какой вклад они внесли в сохранение памяти об А. П. Чехове.

«Лето с Чеховыми» – передвижной выставочный проект музея книги. В экспозиции представлено более 20 предметов, а также копии фотографий, писем и рисунков из фондов музея и Государственного исторического архива Сахалинской области.

В Невельске выставка работает с ноября. Далее проект откроется в Холмском историко-культурном центре, сообщает пресс-служба.

Начало лекции в 11:00. Вход свободный.