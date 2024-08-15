Невельск после стихии. Переселение пострадавших от циклона, новый асфальт в Колхозном и другие просьбы жителей не останутся без внимания

Рабочая поездка Валерия Лимаренко в Невельский район 8 августа пришлась на время, когда шла ликвидация последствий пронёсшейся стихии.

Естественно, губернатор внёс коррективы в свои планы. Первым делом он посетил двор в Невельске по улице Железнодорожной, 49, сильно пострадавший во время недавнего циклона: на него с расположенной рядом сопки сошёл сель. Одна из жительниц, Валентина Потлова, рассказала, что ситуация сейчас изменилась в лучшую сторону. Коммунальщики расчистили завалы возле подъездов и убрали грязь, попавшую в подвалы. Теперь их надо хорошо просушить.

В селе Колхозное глава области навестил 87-летнюю Раису Леонтьевну – её дом и участок сильно пострадали во время циклона. Посмотрев обстановку в жилье после стихии, Валерий Лимаренко высказался однозначно – в этом частном доме женщине преклонных лет оставаться нельзя. Ей в ближайшее время выделят благоустроенную квартиру. Губернатор сказал невельчанке, что очень надеется поздравить её с 90-летием.

Глава региона не довольствовался только отчётами чиновников.

На улице Колхозного он расспросил сельчан, как, по их мнению, была организована им помощь во время стихии. Люди подтвердили: ответственные службы отреагировали на ситуацию оперативно, выплаты все получены, скоро поступят и стройматериалы для восстановления жилья.

– Практически все пострадавшие получили денежную компенсацию. Комиссия готовит списки на выделение стройматериалов каждому попавшему под удар циклона. Мы с этим особо не торопимся, надо сначала всё высушить, – отметил Валерий Лимаренко. – Но мы точно можем гарантировать, что люди получат всё, в чём нуждаются для ремонта. Тех, у кого смыло дома, расселят в обязательном порядке.

Там же, в Колхозном, он проверил, как ведётся капремонт дороги по улице Гагарина. Средства на него выделены из федеральной и областной казны по проекту развития сельских территорий. По плану ремонт должен завершиться в следующем году, но строители стараются закончить уже в этом. Губернатор гарантировал помощь в этом деле – жители очень ждут здесь нового асфальта.

А в Невельске 80 семей очень ждут переселения из аварийного жилья в новый дом по адресу: улица Северная, 14. Сейчас строительство завершается, ключи планируют вручить в декабре. Поэтому Валерий Лимаренко заехал на стройплощадку. Районным начальникам он напомнил о том, что перед заселением в квартиры нужно дать возможность людям осмотреть свои квадратные метры. Чтобы застройщик мог оперативно устранить недоделки, если они обнаружатся. В следующем году в Невельске сдадут ещё три дома для переселенцев.

Кроме того, в нынешнем году в области полностью завершают работу по текущему ремонту подъездов и дворовых территорий. Как эта программа выполняется в Невельске, губернатор мог увидеть на примере улицы Советской, 63а. Впечатления положительные – заасфальтировали и благоустроили территорию, в подъездах побелили и покрасили стены, заменили почтовые ящики и информационные доски, спрятали провода. Всё выглядит опрятно и надёжно. До конца года нужно капитально отремонтировать те дворы, которые в этом нуждаются. Такую задачу получило и невельское руководство.

Вопросы главе области все желающие могли задать на встрече. Понятное дело, прежде всего жителей района беспокоит устранение последствий циклона. У кого-то были трудности с получением выплат, у кого-то с возведением подпорной стены возле школы. Валерий Лимаренко заверил, что ни один случай не останется без внимания.

– Всё, что нужно для устранения последствий стихии, будет выдано, всё будет сделано в интересах людей, – подчеркнул губернатор.

Давняя головная боль невельчан – автодорога от райцентра до Шебунино. Хотя не так давно на ней был сделан ремонт. Только дорожники положили асфальт практически перед зимой, его засыпал снег, поведал один из жителей. Зимой дорога укаталась, ездить более-менее можно было. А весной, когда всё начало таять, на полотне вместо твёрдого покрытия остались ямы. Как ответил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри, подрядчик выполнил работу некачественно, поэтому огрехи свои будет исправлять. Только после этого работа будет полностью оплачена. В этом месяце всё должно быть сделано.

Ещё один случай, где фигурирует недобросовестный подрядчик: люди взяли ипотеку на строительство частного дома, но работы никто не выполнил. Этот случай также не оставят без внимания, ответил Валерий Лимаренко. Область постарается помочь обманутым и готовит предложения на уровень федерации, чтобы принять системные меры защиты от подобного обмана.

Немало вопросов касалось медицины. Люди жаловались на нехватку специалистов – в селе Колхозное есть фельдшерско-акушерский пункт, но нет фельдшера. В Горнозаводске дефицит узких специалистов-медиков.

– В Колхозное подыщем фельдшера, – ответил губернатор области. – Задачу по привлечению кадров в здравоохранение мы решаем планомерно. С 1 сентября 100 сахалинцев будут обучаться в Тихоокеанском медуниверситете, находясь на Сахалине. Для островитян обучение бесплатное, после окончания они пополнят ряды островных медиков. Помимо этого мы открываем новые медицинские центры, чтобы люди со всех районов могли приезжать в областной центр и бесплатно проходить лечение, организуем выезды узких специалистов в муниципалитеты.

Родителям очень хотелось бы избавиться от второй смены в школах. Решить эту проблему в один момент не удастся. Тут нужно быть реалистами.

– Я и сам хочу, чтобы наши дети учились в одну смену. Но этот вопрос требует времени, – пояснил Валерий Лимаренко. – Сейчас в приоритете строительство медицинских учреждений и дорог. В частности, дороги на западном побережье, где находится Невельск. Туда направляем большую часть средств. Но и о школах не забываем.

Жители Горнозаводска попросили губернатора помочь с приобретением техники для детской секции по мотокроссу, которая успешно там действует. Они получили заверения, что их обращение не останется без ответа. Кроме того, на территории местной школы в следующем году появится многофункциональная спортивная площадка.

Одна из жительниц попросила помочь с приобретением тепловизора в зону СВО – туда, где сейчас находится её сын. По словам губернатора, этот вопрос решится в скором времени. Область находится на постоянной связи с командирами, регулярно помогает бойцам, которые поехали на спецоперацию из нашей области. Так что и тепловизор придёт по назначению.

Вопросов прозвучало много, каждый взяли в работу представители мэрии либо областных структур. И за принятые решения их обязательно спросят.

Эдуард Самойлов.