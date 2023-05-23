Невельск: жемчужина у моря

В портовом городе, славном своими рыбацкими традициями, сивучами и окрестностями потрясающей красоты, в голосовании за лучший проект благоустройства участвуют два сквера.

Мореплавателю было бы приятно!

Один из скверов посвящен мореплавателю, исследователю Дальнего Востока Геннадию Ивановичу Невельскому. Он расположен между главной улицей города Советской и железной дорогой, неподалеку от средней школы № 2. Курирует этот проект общественница Светлана Нурмухамбетова, которая рассказывает о сквере с особенной любовью и теплотой.

Благоустройство предстоит провести на площади около 1900 квадратных метров. Сейчас здесь, на территории, прилегающей к памятнику русскому мореплавателю, в честь которого и назван город, можно видеть лишь открытое пространство, замощенное тротуарной плиткой. К тому же время берет свое: требуют освежения и ремонта поверхности подпорных стен, ступеней, ведущих к памятнику. Здесь очень недостает освещения в темное время суток. И главное – место просто «напрашивается» на создание комфортной зоны, где могли бы отдохнуть мамочки с детьми, пожилые люди, туристы…

Концепция благоустройства в общих чертах обрисована. Планируется установить в сквере декоративные опоры уличного освещения. Подпорные стены и ступени облицуют современными материалами. Площадка перестанет напоминать безжизненную пустыню, здесь появятся зеленые насаждения, а также скамейки, урны, красивое ограждение. Важный момент: авторы идеи не забыли про маломобильных горожан-колясочников. Для их удобства организуют два спуска. Уютно и хорошо должно быть всем!

На компьютерных эскизах будущего сквера можно видеть памятник в виде плиты с изображением мореплавателя. На самом деле, памятник останется прежний, просто дизайнерам так проще указать его местоположение на картинке.

От благодарных потомков

Еще одна активная и инициативная невельчанка-общественница Татьяна Кныш курирует второй предлагаемый проект, который называется «Благоустройство сквера памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. II этап».

Площадь этого сквера около тысячи квадратных метров. Стела с фигурой воина появилась здесь в самом начале 2000-х. Место очень посещаемое. Здесь регулярно проводятся разные торжественные мероприятия, да и без них горожане часто приходят, приносят цветы, отдают дань уважения героям Великой Отечественной. Время не щадит ни камень, ни бетон, ни асфальт, которым сегодня покрыта площадка. Требуется обновить облицовку подпорных стенок площадки перед постаментом, а также ступеней.

Кроме того, планируется установить скамейки с навесами, такие же, как на городской набережной. Они отлично себя показали на практике, защищают от осадков и свежего морского бриза. В сквере установят урны, наладят уличное освещение. А еще здесь появятся перголы – так называют декоративные навесы, покрытые вьющимися растениями. Будут и другие не менее интересные элементы озеленения.

Николай ПИТЕРСКИЙ.