Невельский «царство мягких игрушек» теперь увидит вся страна

«Царство мягких игрушек» из Невельска включен в список из 85 самых необычных народных арт-объектов России, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. При въезде город со стороны Ловецкого перевала нельзя не обратить внимание на эту достопримечательность.

Невельский объект примет участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, по итогам которого будет определён один самый необычный из них.

Конкурс стартовал 12 октября, сейчас идёт пятый раунд, в котором соревнуются объекты из разных регионов России.

Этап, в котором вступает в борьбу «царство мягких игрушек», пройдет с 16 по 22 ноября.

Голосование состоится на сайте проекта Туту Арт. ( https://art.tutu.ru/

Как заявляют организаторы конкурса, на сайте можно посмотреть фотогалерею каждого объекта, прочитать историю его создания и необычные факты о нём, а также узнать, где он расположен и кто его автор.