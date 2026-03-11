Невельский маячок весны: Сахалин встречает первых красавцев-лебедей

Радостная новость поступила из Невельска: буквально в черте города, в прибрежной акватории, свободной ото льда, замечена великолепная пара лебедей.

Судя по внешнему виду, это лебеди-кликуны. Красавцев легко определить по лимонно-желтому основанию клюва. Птицы краснокнижные, находятся под охраной государства.

Наш постоянный консультант, биолог-охотовед и большой знаток сахалинских пернатых Андрей Здориков согласен с народной оценкой:

— Действительно, лебеди по праву могут считаться гонцами весны, которая с каждым днем все больше вступает в свои права. По моим наблюдениям, эти птицы появились на юге острова еще 7 марта. В тот день на побережье Анивского залива был замечен черный коршун, а эти хищники перелетают на Сахалин с японского Хоккайдо буквально день в день с лебедями, они летят параллельными курсами, — говорит Андрей Здориков.

Парочка в Невельске – это лебеди-разведчики, они оценивают обстановку на месте, чтобы затем сообщить своим собратьям в Японии, что все готово к массовому перелету.

Интересно, что в этом году гонцы появились примерно на неделю раньше обычного. Массового прибытия лебедей в бухту Лососей можно ожидать к концу марта.

Жители южных районов острова и областного центра с нетерпением ждут, когда можно будет полюбоваться и подкормить перелетных красавцев в окрестностях Охотского Корсаковского района. Обычно такая возможность представляется через пару недель после «заселения» бухты Лососей.

Нелишне напомнить, что подкармливать этих птиц хлебом нежелательно – он разбухает в воде и может навредить пернатым. Лучше всего использовать для подкормки зерно, например, пшеницу.

В мире науки точным ориентиром начала климатической весны служит прибытие других птиц – трясогузок. Их перелет из теплых стран на остров ожидается 20 – 26 марта, — говорит Андрей Здориков.

Семён РЕЧКИН.

