Невельский «Океан» вышел в финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

Завершился региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2024/2025 Сахалинской области в дивизионе «Любитель 50+».

Региональные чемпионаты «Ночной Хоккейной Лиги» в Сахалинской области проводятся с 2015 года в дивизионах «Лига Надежды» и «Любитель 40+». За прошедшие годы мужчины повзрослели и дивизион «Любитель 40+» уступил место дивизиону «Любитель 50+». Первый турнир в дивизионе «Любитель 50+» планировался в сезоне 2023/2024. Однако чемпионат не состоялся.

На сезон 2024/2025 заявку на участие в чемпионате «НХЛ» подали шесть команд: «СКА» (Южно-Сахалинск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Океан» (Невельск), «Ветерки» (Холмск), «Легион» (Углегорск), «Шахтер» (Быков). К сожалению, команда из Быкова не смогла набрать необходимое количество игроков и не приняла участие в соревнованиях.

На первой стадии турнира пять команд должны были провести между собой по три встречи. С целью популяризации этого вида спорта в других районах области каждая из хоккейных дружин областного центра должна была провести одну встречу на кортах Углегорска, Холмска, Невельска.

По результатам кругового турнира определились четыре команды, которые вышли в плей-офф, где разыгрывалась одна путевка на финальный этап Всероссийского фестиваля по хоккею. В полуфинале встретились «Океан» – «Ветерки» и «СКА» – «Легион». Поединки проводились до двух побед. «Океану» хватило двух матчей, чтобы получить путевку в финал. В первом матче «Легион» преподнес сенсацию. Выиграв у армейцев со счетом 3:2. Сделав правильные выводы после поражения, команда «СКА» в двух оставшихся матчах не оставила сопернику ни малейшего шанса на выход в финал.

В матче за третье место между «Легионом» и «Ветерками» в основное время победитель не был определен. В серии послематчевых буллитов «Легион» смог склонить чашу весов в свою пользу.

Финал проводился до двух побед. Первый матч по накалу борьбы стал украшением чемпионата. Основное время завершилось со счетом 4:4. В серии послематчевых буллитов спортивная фортуна была на стороне «Океана». Спустя неделю соперники встретились во втором финале, и здесь «Океан» снова смог поразить ворота соперника четыре раза, при этом в свои не пропустил ни одной шайбы.

Одно из условий принятого командами Положения о проведении регионального этапа Сахалинской области в дивизионе «Любитель 50+» – играют только те хоккеисты любители, которые постоянно проживают в островном регионе.

Чемпион области «Океан» примет участие в финале Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+», который пройдет в г. Сочи со 2 по 10 мая.

Подготовил Игорь Карпук.