Невельский район ликвидирует последствия стихии: в минувшие выходные здесь выпало большое количество осадков и сошли грязевые потоки

Жительница Невельска Анна Смирнова поделилась своими впечатлениями.

– Особенно сильно нас поливало дождем в субботу и в ночь на воскресенье 3 – 4 августа. Моя 72-летняя свекровь Нина Валентиновна проживает в частном доме селе Колхозном, что в пригороде Невельска. Неподалёку протекает речка Казачка. В седьмом часу вечера субботы уровень воды в ней стал резко прибывать, и уже через час вода затопила весь огород и подошла вплотную к дому. В восемь часов вечера началось затопление жилых помещений, довольно быстро вода поднялась до подоконников… Мы с мужем постарались как можно быстрее добраться до свекрови, успели ее вывезти. А когда прибыли в Невельск, дорога превратилась в мутный поток…

По словам невельчанки, подтопления в Невельске прежде случались с периодичностью 5 лет. Последние два года затапливает так сильно, что старожилы не могут вспомнить подобного в истории… В районном центре особенно пострадал частный сектор, а в городе досталось домам по улицам Железнодорожной, Береговой, Школьной… В первой половине дня 5 августа в городе работала комиссия – специалисты в резиновых сапогах ходили по адресам, собирали данные по пострадавшему жилью для оценки ущерба.

Жители в таких случаях объединяются в группы, обмениваются оперативной информацией в соцсетях, многие готовы прийти на помощь нуждающимся. Так было и на этот раз. К счастью, совсем уж тревожных ситуаций не было, люди не пострадали, но ущерб жилищам нанесен большой.

Невельчане отмечают также, что городские власти встретили этот вызов достойно, грамотно организовали работы, вовремя реагировали на поступающие обращения, будь то нехватка хлеба или необходимость чьей-то эвакуации. В городе живо обсуждают эпизод со спасением человека. В результате разрушения частного дома по переулку Нагорному пострадал мужчина, которого с резаной раной стопы доставили в ЦРБ. Всего из дома эвакуировали девять человек, в том числе трое детей. В медпомощи они не нуждаются. Огнеборцы-спасатели проявили свои самые лучшие профессиональные и гражданские качества.

Мужественно и достойно трудятся дорожники: в ночь на воскресенье сошли селевые потоки на 23-25 км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, около села Калинино. Утром на участке с 9 км по 13 км произошел повторный сход селевых масс, заваливший проезд полностью.

Вообще сход селей приобрёл в ту ночь на указанной автодороге массовый характер. Особенно много их было зафиксировано на участке с 5 по 15 км. Подрядная организация оперативно приступила к расчистке проезжей части от грязевых завалов. Дорожные службы обеспечили проезды для движения по одной полосе.

«Сахалинавтодор», с учетом того, что были частично разрушены отдельные участки автодороги ввел ограничения для передвижения на участке с 5 по 22 км всех видов транспорта за исключением аварийных и экстренных служб. Региональное управление МЧС сообщило утром 5 августа, что в Невельском районе продолжает действовать режим ЧС.

На месте этих событий в разгар циклона побывал глава региона Валерий Лимаренко, дал оперативную оценку происходящему:

– Из-за сильных осадков подтопило около 70 домов. Людей эвакуировали. Один человек пострадал, ему оказана необходимая помощь. На месте работают профильные службы, расчищают дворы и подъезды, где это необходимо, чтобы помочь людям выбраться. Поручил обследовать каждый двор, дом, подвал, чтобы оценить размеры ущерба для дальнейшего оказания помощи жителям. Никого в беде не оставим! А пока для пострадавших развернут пункт временного содержания.

В целом, ситуация непростая, но решаемая. Главное сейчас расчистить дворы и улицы, хорошо просушить подвалы. Нельзя допустить, чтобы сырость пробралась в квартиры.

Владельцам пострадавшего жилья окажут помощь – деньгами и, если потребуется, стройматериалами.

Николай ПИТЕРСКИЙ.