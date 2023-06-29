«Невельского» списали в архив. И такое, оказывается, возможно

Хабаровские мультипликаторы взялись за создание полноформатного анимационного фильма об адмирале Невельском «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Отличная идея, но, как выясняется, не будет в этом фильме упоминания острова Сахалин, да и прочих географических названий тоже – Камчатка называется просто восточным форпостом России.

Почему так? Руководство студии объясняет это тем, что перед мультипликаторами стоит задача покорить целевую аудиторию – детей и подростков. Чрезмерное насыщение фильма историческими деталями и географическими названиями может эту аудиторию «отпугнуть». Соответственно, акцент делается на приключениях, сложностях, которые переживает герой. В основе сюжета факт присоединения Дальнего Востока и непростой выбор, который делает герой в самом начале – рискует карьерой, решается на этот шаг.

Но как же можно рассказывать о Невельском без упоминания географического открытия, благодаря которому это имя «попало» на глобус и на карты мира? Создатели проекта полагают, что важно привлечь внимание юного зрителя к исторической личности, а уж дальше он начнет «гуглить» и самостоятельно узнавать все детали.

К слову, премьера «урезанной версии» фильма состоялась в ноябре прошлого года. Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=EaY7T-lU-wc&t=150s11.

В Сахалинской области, нужно отдать должное региональному министерству культуры, работникам культуры в районах, тема экспедиции адмирала Геннадия Невельского раскрывается достаточно широко. Ей посвящены многочисленные историко-краеведческие труды, произведения художественной литературы. Но вот мультфильма, способного «зацепить» юную аудиторию, пока нет. Притом что в области есть учреждения культуры, уже набившие руку в анимации. Можно привести пример ногликской центральной библиотеки, где создают чудесные мультики по мотивам сказок малочисленных народов Севера.

Был и такой опыт, не связанный с анимацией: в 2018 году состоялась премьера эксклюзивной театральной постановки Чехов-центра, которая так и называлась «Невельской» (режиссер-постановщик, автор инсценировки Наталья Шаркова). В период, когда по всему миру свирепствовала пандемия коронавируса, все желающие могли посмотреть пьесу. Дистанционно, в режиме трансляции. Восторженные зрители предлагали даже сделать этот спектакль обязательным для просмотра в школах.

Теперь, похоже, этого спектакля с замечательным актерским составом, исторически выверенными костюмами, вокальными и хореографическими фрагментами в репертуаре театра нет. И посмотреть его негде…

– К сожалению, постановка ушла в архив, – подтвердили в Чехов-центре. – Если вы посмотрите список задействованных в ней артистов, поймете, что уже половина того состава у нас не работает – кто-то отправился в мир иной, кто-то переехал в другой театр. Например, императора Николая I сыграл Андрей Кузин. Андрей Витальевич с августа 2019 года работает в труппе псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

Многое в сценарии «завязано» на нивхах – такой фактуры, артистов с восточными чертами лица, в театре сейчас нет.

Можно ли где-то посмотреть архивную запись? В пандемию были послабления в авторских правах, и мы проводили целый ряд трансляций архивных записей, в том числе «Невельского». Сейчас послаблений нет. Видеохостинг YouTube запрещен, на RuTube – пока технические проблемы с трансляциями, плюс нужно оплачивать авторские за право трансляции записи.

Ярослав САФОНОВ.

S.

В августе 2024 года исполнится 175 лет с момента географического открытия Геннадия Ивановича Невельского, который доказал, что Сахалин является островом. Хорошо бы юным жителям островного региона на доступном им языке и увлекательно рассказать об этом событии. С упоминанием Сахалина, разумеется!