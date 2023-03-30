Невоспитанный дятел в парке показывает язык посетителям. Опытный охотовед взял пернатое под защиту: воспитание тут ни при чем

На днях в городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в кадр фотожурналиста попал необыкновенный дятел. Он поменьше голубя, очень красивый. Черная шапочка, красные затылок и задняя часть туловища, белоснежная грудка, черно-белые, «в шашечку» крылья. Тот еще франт!

Грех было не воспользоваться случаем и не запечатлеть этого красавца за работой. Как раз в этот момент дятел осматривал ствол березы, искал на нем каких-нибудь личинок вредителей.

Фотосессия состоялась, кадры вышли отличные. Но при детальном рассмотрении выяснилось, что в какой-то момент дятел продемонстрировал свой длинный острый язык! «Ай-яй-яй, — подумал фотограф. – Ну что за поведение!». И обратился за консультацией к давнишнему другу и консультанту «Советского Сахалина», биологу-охотоведу Андрею ЗДОРИКОВУ.

— В кадр попал один из представителей семейства дятловых – большой пестрый дятел, — рассказал он. — Это самец, у самочек одеяние не такое пестрое. Как раз в это время, в конце марта, у дятлов вовсю идет подготовка к гнездованию: брачные игры, барабанные дроби, шумное поведение.

В перерывах же между выступлениями птицы не прочь подкормиться. Они находят вредителей на стволах и толстых сучьях деревьев, клювом расширяют отверстие, а затем запускают в него свой длинный язык. Он действительно очень длинный, у некоторых видов достигает 14 сантиметров! На самом кончике – острая «пика», с помощью которой можно проткнуть лакомую личинку и извлечь ее из толщи древесины наружу. Удивительный инструмент, без которого птице никак не обойтись.

Фотожурналист просто поймал момент, когда птица вознамерилась достать вкусняшку из березового ствола, только и всего!

Семен РЕЧКИН.