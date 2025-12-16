Невосполнимая потеря

Дорогие друзья, коллеги!
С глубочайшим прискорбием извещаем о безвременной кончине нашего товарища —
МИЧЕНКО Сергея Михайловича,
разностороннего архитектора, члена Союза архитекторов России.
Он — автор значительного числа построенных и запроектированных архитектурных объектов на территории Сахалинской области, человек тонкого профессионального вкуса, широкой эрудиции.
Скромный, тактичный, талантливый — таким мы знали и всегда будем помнить нашего уважаемого Сергея Михайловича.
От Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов России, правления Хабаровской краевой организации Союза архитекторов России выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Михайловича Миченко.
Светлую память о нём сохраним в наших сердцах!
Ю. Б. СОШНИКОВ, председатель Сахалинской региональной организации Союза архитекторов России.