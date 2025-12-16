Невосполнимая потеря

Дорогие друзья, коллеги!

С глубочайшим прискорбием извещаем о безвременной кончине нашего товарища —

МИЧЕНКО Сергея Михайловича,

разностороннего архитектора, члена Союза архитекторов России.

Он — автор значительного числа построенных и запроектированных архитектурных объектов на территории Сахалинской области, человек тонкого профессионального вкуса, широкой эрудиции.

Скромный, тактичный, талантливый — таким мы знали и всегда будем помнить нашего уважаемого Сергея Михайловича.

От Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов России, правления Хабаровской краевой организации Союза архитекторов России выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Михайловича Миченко.

Светлую память о нём сохраним в наших сердцах!

Ю. Б. СОШНИКОВ, председатель Сахалинской региональной организации Союза архитекторов России.