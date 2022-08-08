Незаконное соседство с неизбежным ритуалом. Похоронные агентства размещаются в жилых домах областной столицы

Memento mori. Эта фраза с мертвой уже латыни переводится просто: «помни о смерти». Согласно преданиям, этими словами раб, следующий за военачальником-триум­фа­тором, напоминал победителю о конечности жизни.

Позже словами о неизбежном событии приветствовали друг друга монахи одного из орденов. В Южно-Сахалинске о грядущем переходе в мир иной горожанам упорно напоминают несколько десятков бюро ритуальных услуг, большинство из которых расположено в жилых домах почти каждого микрорайона.

Рынок городской убыли

По данным Федеральной службы статистики Сахалинская область в 2021 году потеряла почти 7 тыс. человек — на тысячу больше, чем в 2020-м. В областном центре в том же году ушел из жизни 2571 южносахалинец. И, соответственно, примерно таким же было количество сделок с ритуальными компаниями.

Сайт международной картографической компании 2ГИС отметил на своей карте три десятка офисов, предлагающих гражданам услуги по «помощи в организации похорон». Карты от сервиса «Яндекс» показывают тринадцать подобных адресов. А официальный сайт администрации Южно-Сахалинска отправляет на страницу, где размещен список из 16 агентств.

Некоторые названия компаний, отправляющих горожан в последний путь, соответствуют настроению провожающих — «Черная Роза», «Печаль», «Память», «Скорбь». Часть названа созвучно портфелю услуг: «Сахалинский похоронный дом», «Обелиск», «Компания по благоустройству мест захоронения».

Вышел из подъезда, полный сил и надежд, прочитал вывеску на родном доме — задумался о смерти. Возвращаешься домой с работы, и вновь печальные мысли. На самом деле горожанам и власти следовало раньше задуматься о другом: почему часть этих компаний разместила свои офисы в жилых домах? Ведь это не просто портит настроение тем, кто в услугах еще не нуждается.

Размещение предприятий похоронного бизнеса противоречит законодательству РФ.

Суд на стороне жителей

29 ноября 2019 года в Южно-Сахалинском городском суде судья М. Ю. Умнова рассмотрела дело № 2-6299. И вынесла решение, которым запретила «осуществление деятельности магазина похоронного обслуживания», расположенного в многоквартирном доме.

Основанием послужила статья Свода правил «Здания жилые многоквартирные», которой запрещено размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг «в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания».

Истцом в деле выступил один из жителей дома, обеспеченного похоронным «магазином». Ответчиком стал владелец помещения (с 21 июля 2018 года), разместивший в нем организацию, занимающуюся организацией похорон и сопутствующими услугами.

Представитель ответчика возражал: статья может быть применена только ко вновь строящимся зданиям и сооружениям — это, якобы, из пункта 1.1. раздела № 1 того же Свода правил. И не является обязательной для построенных домов.

Суд возражения ответчика не принял.

Согласно российскому законодательству, при изменении функций отдельных помещений или частей жилого здания должны применяться правила действующих нормативных документов, соответствующие новому назначению.

Таким образом, совершенно не важно, что предприниматель разместил ритуальный магазин в доме, построенном ранее. В любом случае, это нарушило «права на санитарно-эпидемиологическое благополучие, здоровье и благоприятную среду обитания неопределенного круга лиц, проживающих и пребывающих в жилом доме».

Деятельность магазина в многоквартирном доме была запрещена, предприниматель оплатил государственную пошлину в пользу жителя дома, подавшего на него в суд. Впрочем, сбор в 300 рублей вряд ли потряс бюджет ритуального предприятия – этот сегмент бизнеса славится высокими расценками, потому и позволяет себе держать офисы и магазины в центре Южно-Сахалинска, где квадратные метры дороже.

Бойкое место

В июле проблема соседства еще живых горожан и не менее живых похоронщиков всколыхнула южно-сахалинскую общественность в очередной раз. Горожане громко выразили недовольство скорым появлением очередного похоронного офиса на улице Анивской. Но здесь агентство занимало не часть жилого здания, а отдельно стоящее, под окнами домов.

О «похоронных» перспективах жилой квартал возле дома № 68 по улице Анивской узнал, когда собственник внезапно продал здание владельцам ритуальной компании из Южно-Сахалинска.

Место выбрано удачно: здесь скромная Анивская, выходя из района, прозванного Шанхаем, вливается в оживленную Железнодорожную улицу.

Когда-то в этом районе стояли в основном частные дома или бараки. Но за последние годы улица упрямо превращалась в торговую городскую магистраль с оживленным движением. Плотный поток транспорта, очевидно, показался выгодным предпринимателю: мимо офиса во время пробок на Сахалинской не проедешь, а значит больше клиентов увидят рекламу.

Пугают не гробы…

Само ритуальное агентство жителей ближайших домов не смущает. Но почти полторы сотни горожан, подписавших обращение к местной власти, предполагают, что кроме помещения с ассортиментом гробов, венков и надгробий на улице Анивской появится зал прощания с умершими, а под окнами будут разъезжать катафалки. Попробуй не думать о смерти, гуляя с ребенком в таком окружении.

— Конечно, не нравится, — говорит мой случайный собеседник, живущий в новом доме на «недовольной» улице. — В Южно-Сахалинске агентств и так полно, зачем здесь открывать? У нас и без того не самый, скажем, уютный район. А тут еще покойников повезут…

Еще один местный житель заметил: агентству здесь не место хотя бы потому, что и от действующих кладбищ, и от морга улица Анивская далека. Ближе прочих «Зеленое кладбище», расположенное возле перекрестка улиц Ленина и Емельянова. Но это кладбище уже закрыто, и хоронить там запрещено. Правда, есть важный нюанс: можно делать подзахоронения урн с прахом…

Это уже отдельная история, где кремируют тела.

Возможно, репутация похоронного бизнеса имеет несколько криминальный оттенок, потому что все собеседники просили не указывать имен. Но это лишь наше предположение.

Город отрицает, закон разрешает

Жители ближайших домов решились написать письмо в городскую администрацию. После обращения городские специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка выехали на место и проверили здание. По их оценке, в данном случае речь идет об отдельном административном здании. Выходит, закон не запрещает разместить в нем агентство ритуальных услуг.

Тем не менее, «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (СанПиН 2.1.2882-11) запрещают размещать зал прощания или помещение для хранения тел умерших и подготовки их к похоронам на расстоянии меньшем, чем 50 метров от жилых зданий.

Пока новый собственник дома по улице Анивской утверждает, что зал прощания в здании размещать не планирует. Впрочем, другого заявления он сделать не может – путь от будущего ритуального офиса до жилья, на первый взгляд, короче законных пятидесяти метров.

Горожане, впрочем, ответы чиновников и предпринимателя на веру пока не принимают, требования СанПиН им известны, поэтому право не вспоминать о смерти готовы отстаивать всеми законными средствами.

Посмотрим, что из этого получится.

Российские объемы скорби

Российский рынок ритуальных услуг в 2021 году активно рос, превысив объемы предыдущего года аж на 12,5%. Сейчас похоронные агентства всей России оборачивают 80,4 миллиарда рублей — почти половину расходной части бюджета всей Сахалинской области.

Петр Градский.