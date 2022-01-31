Незаметные герои. Поколение островитян, прошедших войну, не любило рассказывать о своих фронтовых наградах и боевых заслугах

Среди проживавших на Сахалине и Курилах людей было немало тех, чьи подвиги на войне оценили как советское правительство, так и власти освобожденных зарубежных государств.

Художник, партизан, литератор

Один из них – без преувеличения легендарный человек, которого немцы боялись и называли «черным генералом», – Алексей Садиленко, житель города Макарова. Ему были признательны жители Чехословакии.

В мирное время он показал себя человеком с активной жизненной позицией, скромным, неравнодушным к чужим бедам. Историю этого человека нашел в архивах островной краевед Николай Вишневский, она вошла в его книгу «Макаровская земля».

– При знакомстве с биографией Алексея Михайловича понимаешь, какой незаурядной личностью он был, – рассказывает Вишневский.

Человек проявил себя на войне как отважный командир, в мирной жизни, в Макарове (туда он приехал в 1948 году), показал себя неплохим управленцем, потом открыл в себе литературный талант.

В Чехословакии Садиленко знали как командира партизанского соединения, которое во время боевых действий в районе чешского города Брезно сохранило от сожжения и разрушения крупные населенные пункты. Благодаря партизанам «черного генерала» от угона на работы в Германию спаслись тысячи человек.

В январе 1945 года подчиненные Алексея Садиленко оказали помощь наступающим частям Красной Армии и своими диверсионными действиями блокировали рельсовые и автомобильные дороги, уничтожали отступавших фашистов и прочно удерживали рубежи обороны. Потом участвовали в полном уничтожении 39-го горнострелкового егерского полка немцев «Эдельвейс» и освобождении Брезно.

За эти заслуги Алексей Михайлович был удостоен двух орденов Красного Знамени, орденов Красной Звезды и Отечественной войны I и II степени, а также наград Чехословакии: офицерского креста, медали «За храбрость». Ему было присвоено звание почетного гражданина семи чехословацких городов.

– Его биография типична для людей того времени, – говорит Николай Вишневский. – Родился он в Краснодаре, получил специальность художника-декоратора. С 1940 года был командиром саперной роты 333-го стрелкового полка в г. Брест-Литовске. С начала войны, с 1941 года, начал заниматься подрывным делом, в 1944 году его повысили до инструктора – командира отряда особого назначения. С августа того же года по апрель 1945 года был партизанским командиром. После войны командовал войсковым соединением в Киеве, уволившись со службы, работал художником в Чернигове и Харькове.

Потом перебрался на Сахалин. Тогда многие решались уезжать на другой конец страны из разрушенных войной регионов. Кому-то тяжело было смотреть на места, где погибли родные. Кто-то спасался от репрессий, которые могли нависнуть как дамоклов меч.

Вполне возможно, что и Садиленко отправился на неизвестный ему ранее остров по этим же причинам. В Макарове до 1949 года он работал начальником жилищно-коммунального отдела местного бумзавода, затем делал карьеру в лесной отрасли: стал директором Ма­ка­ровс­кого лес­промхоза, потом перешел в трест «Поронайлес­древ»; работал директором деревоотделочного завода в Южно-Сахалинске. В 1953 – 1954 годах был заведующим отделом культуры Курильского райисполкома, преподавал рисование в Южно-Сахалинском Доме пионеров, художником в кинотеатре «Спутник» областного центра.

Можно сказать, художественная жилка в нем победила управленческую.

С Сахалина легендарный партизан уехал в 1968 году, жил и работал в Липецке, вел большую общественную работу. Погрузился в литературу. Написал документальную повесть «Юность боевая», сборник «Рассказы об Иржике: партизанская быль». В его активе также повесть «Мстители», автобиографическая повесть «За фронтом – фронт».

Привычка быть на переднем краю

Другой макаровчанин, Герой Советского Союза Николай Лебедев, перебрался на далекий Сахалин с Украины. Профессия на острове у него была самая мирная – машинист вскрышного экскаватора шахты № 14. А в годы Великой Отечественной он был артиллеристом, отличился в боях за освобождение Польши на Первом Украинском фронте.

Артиллерийская батарея, где он командовал орудием, получила задачу поддержать огнем стрелковый полк и совместно овладеть мостом через протекающую на участке боя Вислу в районе населенного пункта Облеконь. Противник яростно сопротивлялся.

11 августа 1944 года под прикрытием ураганного огня своих пушек немцы пошли в контратаку. Лебедев выкатил свои орудия в боевые порядки нашей пехоты на прямую наводку и в упор расстреливал противника. Гитлеровцы отступили, а на следующий день, подтянув свежие силы, бросили в атаку на опорный пункт батареи Лебедева 20 танков и пехоту численностью до батальона.

Но такое превосходство не вызвало паники. Расчет старшего сержанта Николая Лебедева подпустил врага на расстояние 300 – 400 метров и открыл огонь. Один танк подбили, два других стали обходить орудие справа, немцы продолжали наседать и подошли к нему слева на расстояние 50 метров. Однако опытный командир орудия разгадал замысел. Вражескую пехоту встретили пулеметным огнем, в это время пушку развернули и выстрелом снесли башню танку. В этот переломный момент Николая Лебедева ранило.

За этот бой Николай Северьянович был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Еще раньше он получил орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, медали.

После войны и демобилизации по оргнабору приехал на Сахалин, стал работать в тресте «Макаров­уголь». Его труд не раз был отмечен. Как и на фронте, Лебедева ценили за добросовестное выполнение своих обязанностей, за то, что не боялся трудностей, за активную жизненную позицию. В 1959 году Николай Северьянович уехал с Сахалина на свою родину и работал там в угольной промышленности до 1982 года.

Надо сказать, что на наших островах жило немало людей, чьи подвиги в войну были отмечены звездой Героя Советского Союза и другими высокими государственными наградами. Но многие из них, как Алексей Садиленко и Николай Лебедев, потом уехали, сведения о них не то что затерялись, но оказались разрозненными – записи в личных делах, которые сдаются в архив, газетные публикации и пр.

Этот пробел пытались восполнить давно. И можно сказать, ликвидировать значительную часть белых пятен здесь помогла книга «Чтобы помнить», вышедшая к 70-летию Победы в 2015 году. Составителями ее стали южно-сахалинский библиотекарь Ирина Шашкова и Николай Вишневский. Они смогли найти сведения о людях, удостоенных высших воинских наград, – звания Героя Советского Союза (им вручается медаль «Золотая Звезда») и орденов Славы трех степеней, чья жизнь так или иначе связана с островами.

Легенда авиации

Для этого пришлось перелопатить большое количество сведений в областном архиве, в районных краеведческих музеях. Шашковой удалось установить имена 70 Героев Советского Союза и 12 кавалеров орденов Славы трех степеней, которые после войны жили на Сахалине и Курилах. Очень много ценной информации взяли из Центрального архива мин­обороны.

Среди этой когорты можно также назвать еще одну легендарную личность – военного летчика, Героя Советского Союза Ивана Лавейкина, который командовал 29-й Амурской истребительной авиационной дивизией, дислоцированной после войны в области.

Он прибыл на остров в 1957 году после окончания Военно-воздушной академии и Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, имея звание полковника. Опыт Ивана Павловича как боевого летчика очень был нужен при модернизации советских Вооруженных Сил. Вместе с Золотой Звездой Героя он имел орден Ленина, ордена Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах» 3-й степени, медали и польскую награду – Золотой Крест Заслуги.

Из своих боевых вылетов летчик Лавейкин больше всего запомнил этот, состоявшийся 1 мая 945 года, незадолго до капитуляции Германии. Командование распорядилось – в этот день на низкой высоте пройтись сначала над пригородом Берлина, затем повернуть оттуда на столицу рейха и сбросить над еще не поверженным рейхстагом огромное красное полотнище с надписью золотыми буквами «ПОБЕДА».

В подготовке этой воздушной операции участвовало 18 советских истребителей, в том числе и истребитель Ивана Лавейкина. Летчики хорошо продумали маневр – прошлись сначала вдоль реки Шпреи, после сделали крутой разворот над разрушенным собором, выровнялись и медленно пролетели над рейхстагом. Знамя попало в цель.

На острове Лавейкин получил звание генерал-майора авиации. Так сложилось, что он стал последним командиром той истребительной авиационной дивизии. В 1960 году ее расформировали: таково было решение руководства страны – уменьшить численность войск на Дальнем Востоке. Сохранились воспоминания, что при прощании он, боевой летчик, не смог сдержать слез – так ему полюбились Сахалин, его небо, авиадивизия.

Любопытно, что Иван Павлович стал прототипом главного героя легендарного фильма «В бой идут одни старики», который в 1973 году снял режиссер Леонид Быков, сыгравший в нем главную роль. Он не раз говорил, что основой для сценария стали боевой путь и события во 2-й эскадрилье 5-го гвардейского авиаполка, где во время войны служил прославленный летчик Лавейкин. Его незаурядная личность не могла не вдохновить на создание ленты, ставшей классикой нашего кинематографа.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено Николаем Вишневским.

Кстати

Герой Советского Союза Иван Лавейкин – отец другой известной личности, летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Александра Лавейкина. Часть его детских лет прошла на Сахалине, он вспоминает о них с теплотой до сих пор.

Не так давно он рассказывал об этом в своем интервью на страницах «Советского Сахалина» («Звездная личность», номер от 21 декабря 2021 года). Космонавт до сих пор с теплотой вспоминает свой сахалинский период жизни: улицу Амурскую, где жила семья, школу № 6, в которой он учился, затяжные сахалинские метели.