Нежданно-негаданно. Начало рабочей недели у большинства сахалинцев прошло в потемках

Ранним утром в понедельник, 28 ноября, на большей части Сахалина исчез свет – около 7 часов на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошло аварийное отключение оборудования.

Поначалу планировали наладить энергоснабжение к 11 часам (об этом на экстренном совещании у губернатора сообщали заместитель председателя правительства области Олег Попов и глава минэнерго области Игорь Бутовский), затем время скорректировали. Назывался срок до 13 часов (так было записано на автоответчике горячей линии «Сахалинэнерго»).

Естественно, такой форс-мажор внес сбой в привычный ритм жизнедеятельности. Перебои со светом из-за ЧП испытали жители девяти районов острова.

В Поронайске, например, вместе с электроэнергией пропали вода и тепло. Повсеместно в школах стали сдвигать занятия – в сумерках получать знания трудно. В областном центре перестали работать светофоры на перекрестках улицы Больничной с проспектом Мира, улицы Железнодорожной с проспектом Победы, улиц Ленина и Емельянова, Есенина и Комсомольской. Все это создало пробки, кто-то опоздал на работу.

Кого-то в этих условиях выручили аварийные дизель-генераторы, а некоторые уже были готовы остаться без света, поскольку их жилье должны были обесточить по плану. Это немалая часть Новоалександровска, планировочного района областной столицы, и несколько участков в Шахтерске – работы там, согласно графику, запланированы на 28 и 30 ноября, а также 1 декабря.

По предварительной оценке специалистов, к такому форс-мажору привело повреждение паропровода на станции. Вполне возможно, потребуется доставка оборудования с материка.

Отчего возникла такая ситуация и не повторится ли она снова (все-таки зимние холода близко), предстоит еще разобраться. Необходимо оценить и действия персонала, работавшего на электростанции, а также устранявшего аварию. Это техническая сторона вопроса. Но есть и еще одна.

Как сообщали наши читатели, они надеялись узнать обстановку на горячей линии «Сахалинэнерго». Автоответчик, к большому удивлению, информировал: «плановых и аварийных отключений нет». Не соответствующая реальной ситуации фраза повторялась и через 10 минут после отключения света, и через 30.

И через час никто не удосужился обновить (как сейчас модно говорить, актуализировать) информацию. А возмущенным жителям микрорайонов, оставшихся без света, безмятежно предлагалось отправить сообщение. Вот бы послушать эти сообщения, прилетевшие на автоответчик в эти часы!

Что интересно, юрлицам энергетики рассылают, предупреждения о необходимости своевременно внести аванс за потребляемую электроэнергию. Жильцам домов тоже присылают напоминание, если образовывается задолженность.

Это правильно – за услугу нужно платить. Только обязательства должны быть двусторонними. Но с этим, как видим, есть сложности. Узнать об аварийности характера отключений удалось только часа через три после происшествия, в этом я мог убедиться лично, позвонив на горячую линию.

А насколько трудоемкая задача оперативно обновлять информацию в автоответчике и сообщать об авариях на своем сайте? Может, стоит перераспределить силы, затрачиваемые на рассылку предупреждений о гипотетических неплатежах, на информирование потребителей электроэнергии о всевозможных форс-мажорах?

Чтобы отключения света не заставали жителей врасплох. В конце концов потребители имеют право на достоверную информацию – по какой причине погас свет в их доме и, самое главное, как надолго.

Владимир ПАВЛОВ.