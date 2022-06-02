Незваные гости

То в одном, то в другом месте медведи начали выходить к людям. Корсаковс­ким лесни­чеством проведено об­следование участка, на котором было замечено появление зверя. Однако охотоведам застать косолапого на этом месте не удалось.

Ситуация находится под контролем, сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства области. В случае угрозы людям будут приняты все необходимые меры вплоть до вынужденного отстрела зверя.

При появлении медведей вблизи населенного пункта жителям рекомендовано сразу же сообщать об этом факте по телефону – номеру 112 или же в районное лесничество. С правилами поведения при встрече с хищником вы можете ознакомиться на сайте агентства.

Ольга НАЗАРОВА.