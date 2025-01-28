Незваный гастролёр прибыл из Тихого океана и не торопится «на выход»

Очередной натиск стихии на Сахалине вызвал споры, многие сравнивают нынешний циклон и тот, что натворил бед ровно год назад.

В региональном управлении гидрометеослужбы подчеркивают: такое сравнение некорректно. Циклоны разные по своему происхождению, траекториям движения, энергии, «характеру».

Циклон, который начал оказывать влияние на Сахалинскую область с вечера 27 января пришел в наши широты из Тихого океана. Он очень глубокий и гигантский. Воронка в диаметре 1000 километров, а то и больше. При этом весьма неторопливая – продвигается вдоль Курильской гряды на север, в сторону Камчатки со средней скоростью около 20 километров в час. Циклон по мере продвижения забрасывает на острова огромное количество влаги из Охотского моря. За ночь с 27 на 28 января больше всего снега – 22 мм – выпало в Долинске, в Южно-Сахалинске – 10 мм, причем в планировочных районах снега выпало 13 мм и более.

Основные проблемы, связанные со стихией – ухудшение видимости, метель, устойчивый ветер северо-восточного, северного направлений. Зафиксированы рекордные порывы ветра: на мысе Терпения до 30-ти, в Северо-Курильске – 24 метра в секунду.

29 января в Южно-Сахалинске прогнозируются сильный снег, метель при северном ветре силой 12-17 м/с.

Влияние этого атмосферного монстра, пришельца из Тихого океана, будет сказываться на островах в предстоящие сутки, а днем 30 января погода нормализуется, похолодает.

Сахалинские метеорологи неусыпно мониторят атмосферные процессы, происходящие поблизости от островного региона. Пару дней назад они с некоторой тревогой наблюдали зарождение второго циклона возле Кореи. Эта «новорожденная» воронка могла добавить бед Сахалину и Курилам. Но сибирский антициклон создаст непреодолимый холодный барьер между двумя циклонами и второму пришельцу ничего не останется, как сменить траекторию.

Тем временем в областном центре активно расчищают улицы и тротуары. Из-за плохой видимости местами ввели ограничения на движение транспорта.

До улучшения погодных условий 28 января приостановили работу паромной переправы Ванино-Холмск. Подробнее об этом можно в Сахморпароходстве, контактный телефон: +7(42433) 66-208.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Ярослав САФОНОВ.

По теме: