Ни одно обращение в мэрию не остается без ответа. Более 4400 сообщений за три месяца поступило в адрес муниципального центра управления

Муниципальному центру управления – три месяца. За это время специалистам поступило более 4400 сообщений. Все они оперативно взяты в работу, заявителям даны ответы.

Напомним, МЦУ открылся 24 июня 2021 года на базе отдела по взаимодействию с населением в интернет-пространстве МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска». В церемонии открытия тогда приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель центра управления регионом Максим Камеко и мэр областного центра Сергей Надсадин.

Основной задачей центра стало реагирование на обращения и сигналы от граждан, поступающие в аккаунты мэра и администрацию города в социальных сетях, а также взаимодействие с центром управления регионом, который находится на базе островного правительства.

В МЦУ трудятся четверо человек, они находятся на связи 24 часа каждый день, даже в выходные решают экстренные вопросы горожан. Ребята работают на нескольких платформах, которые позволяют оперативно загружать комментарии и сообщения в систему. Это очень удобно, ведь комментариев зачастую бывает очень много, а некоторые из них написаны под постом двухнедельной давности. Системы не пропустят ни один из них. Крайне редко бывают технические сбои или работы по профилактике. В среднем в неделю поступает 400 – 450 обращений – в городские аккаунты, аккаунты мэра, а также губернатора и правительства области.

В рамках «Циф­ро­вой транс­­фор­­ма­ции му­ни­ци­па­ли­те­та» соз­дана новая система, которая собирает обращения со всех систем и соцсетей в одно единое окно. Сейчас система находится в стадии запуска, в первых числах ноября планируется активно начать работу.

Большую часть ответов заявители получают в течение суток. Но есть ряд вопросов, которые требуют детальной проработки, их рассмотрение занимает чуть больше времени. Примечательно, что до создания МЦУ среднее время ответа в соцсетях составляло четыре часа. Сейчас же оно снизилось до двух часов.

Поступающие в МЦУ обращения чаще всего касаются следующих тем:

– благоустройство детских площадок и скверов,

– текущий и капитальный ремонт дворов,

– ремонт и содержание дорог,

– газификация,

– переселение из ветхого и аварийного жилья,

– жалобы на работу общественного транспорта.

МЦУ не обходят стороной и позитивные кейсы, они бывают ежедневно. Например, в августе в социальные сети к мэру обратился Максим, который попросил заменить старую детскую площадку во дворе ул. 2-ой Красносельской, 20 в Новоалександровске, а также выполнить благоустройство. По поручению Сергея Надсадина капитальный ремонт перенесли с 2025 на 2022 год.

В Южно-Сахалинске, несмотря на то, что это областной центр и очень часто тематика обращений не относится к вопросам муниципального значения, специалисты МЦУ не отказываются принимать участие в их решении. Сотрудники центра обращаются к коллегам из региональных (министерства, агентства, инспекции) и государственных (Пенсионный фонд, соцстрах и т. д.) органов власти и помогают гражданам решать их проблемы.

Свои вопросы и обращения жители могут оставлять в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.

Виктор ГОРОДОВ.