Ничто не забыто. Никто не забыт. Сахалинцы и курильчане почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В День памяти и скорби во всех муниципальных образованиях островного региона прошли митинги и патриотические мероприятия. К ним присоединились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители и гости региона, руководители областных и городских органов власти, воины-интернационалисты, депутаты и общественники, представители религиозный организаций.

22 июня – День памяти и скорби в России. 82 года назад мирная жизнь сахалинцев, как и всей страны, была прервана вероломным нападением нацистской Германии. Народ отстоял свою Родину ценой огромных потерь — за 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов наших соотечественников, разрушены тысячи городов, поселков, сел и деревень. Война принесла горе в каждую семью, в каждый дом.

В областном центре митинг памяти погибшим состоялся на площади Славы. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор провел богослужение, а затем собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. К мемориалу Славы и Вечному огню были возложены цветы.

В церемонии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, главный федеральный инспектор Иван Терентьев, члены регионального правительства, председатель областной Думы Елена Касьянова, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, военнослужащие и представители силовых структур. Мероприятие завершилось залпами оружейного салюта.

Кроме того, в 4 часа утра 22 июня, на мемориале Славы состоялась акция «Свеча памяти», в которой приняли участие более 100 человек. Собравшиеся зажгли лампады и выложили из них слово «Помним». Акция «Свеча памяти» проходит в островной столице с 2013 года, сообщила пресс-служба областного правительства.